I codici 'da hacker' che sbloccano menu segreti sul tuo iPhone

Siete sicuri di conoscere veramente al 100% il vostro iPhone? Forse qualcosa ancora da scoprire c’è al suo interno.

Chi utilizza ogni giorno un iPhone è convinto di conoscerne a fondo le funzionalità, eppure esiste una parte meno visibile del sistema che resta spesso fuori dall’esperienza quotidiana, fatta di codici segreti e comandi diretti capaci di modificare comportamenti e accesso alle informazioni in pochi secondi. Non si tratta di funzioni sperimentali o riservate agli addetti ai lavori, ma di strumenti integrati da anni nel sistema, ereditati in parte dal mondo delle telecomunicazioni e rimasti quasi invisibili agli utenti comuni.

Questi codici, digitabili direttamente dal tastierino telefonico, consentono di accedere a informazioni tecniche, attivare modalità particolari e gestire alcune impostazioni senza passare dai menu tradizionali. Una logica che ricorda più i terminali professionali che gli smartphone moderni, ma che continua a essere pienamente supportata.

Il codice IMEI e l’identità nascosta del dispositivo

Tra le informazioni più rilevanti accessibili tramite questi comandi c’è il numero IMEI, una sorta di carta d’identità del dispositivo. Questo codice univoco identifica lo smartphone all’interno delle reti mobili ed è fondamentale in caso di furto, smarrimento o interventi tecnici.

Digitando la sequenza *#06# sul tastierino dell’iPhone, il sistema restituisce immediatamente il codice IMEI, senza necessità di navigare tra le impostazioni. È una procedura semplice ma estremamente utile, soprattutto in situazioni in cui serve rapidità. Lo stesso dato è disponibile anche nelle impostazioni di sistema, ma il codice diretto resta il metodo più veloce.

Il legame tra IMEI e SIM è un aspetto spesso sottovalutato. Le operazioni che riguardano questo codice, come il blocco del dispositivo in caso di furto, passano inevitabilmente attraverso l’operatore telefonico, che utilizza questo identificativo per intervenire sulla rete.

Field Test Mode: la modalità che rivela cosa non si vede

Un’altra funzione poco conosciuta è la Field Test Mode, una modalità tecnica che consente di accedere a informazioni avanzate sul funzionamento della rete e del dispositivo. Attivabile digitando 3001#12345#, apre una dashboard che restituisce dati dettagliati sul segnale, sulle celle a cui il telefono è collegato e su altri parametri normalmente nascosti.

Si tratta di informazioni pensate per tecnici e operatori, ma che possono offrire anche agli utenti più attenti una lettura diversa delle prestazioni del proprio smartphone. Comprendere, ad esempio, la qualità reale del segnale può aiutare a interpretare problemi di connessione che spesso vengono attribuiti genericamente al dispositivo.

Va però considerato che alcuni dati possono risultare non aggiornati o difficili da interpretare senza una conoscenza tecnica adeguata. La Field Test Mode resta quindi uno strumento utile, ma da utilizzare con consapevolezza.

Gestire le chiamate con i codici diretti

Oltre all’accesso alle informazioni, i codici segreti permettono di intervenire direttamente sulla gestione delle chiamate. Una delle funzioni più interessanti riguarda il blocco delle chiamate in uscita. Digitando 33PIN# è possibile impedire al dispositivo di effettuare telefonate, una soluzione che può risultare utile in contesti specifici, ad esempio quando si vuole limitare l’uso del telefono.

La disattivazione avviene attraverso il codice opposto, #33*PIN#, che ripristina il funzionamento normale. In entrambi i casi, il sistema richiede il PIN della SIM, a conferma del fatto che si tratta di operazioni che coinvolgono direttamente la rete mobile.

Un’altra funzione spesso utilizzata riguarda le chiamate anonime. Inserendo il prefisso #31# prima del numero da chiamare, è possibile nascondere il proprio numero al destinatario. È un’opzione semplice, immediata, che non richiede modifiche permanenti alle impostazioni del telefono.

Una tecnologia invisibile che continua a funzionare

Questi codici rappresentano una componente meno evidente ma ancora attiva dell’esperienza iPhone. In un’epoca in cui tutto passa attraverso interfacce grafiche sempre più intuitive, la presenza di comandi diretti e testuali appare quasi anacronistica. Eppure, proprio questa semplicità li rende ancora efficaci.

La possibilità di ottenere informazioni o modificare comportamenti con una sequenza di caratteri resta uno strumento potente, soprattutto per chi ha bisogno di intervenire rapidamente senza passare da percorsi più lunghi. È una dimensione dello smartphone che non viene pubblicizzata, ma che continua a esistere e a funzionare in modo affidabile.

In un utilizzo quotidiano sempre più guidato da app e notifiche, questi codici ricordano che sotto la superficie c’è ancora una struttura tecnica solida, fatta di comandi essenziali e accessi diretti. Ed è proprio lì, lontano dalle interfacce più visibili, che spesso si trovano le funzioni più sorprendenti.