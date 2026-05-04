iPhone e YouTube: il Picture-in-Picture ora è disponibile anche senza abbonamento Premium

Per anni è stata una di quelle funzioni viste nei video o raccontate da chi vive negli Stati Uniti, ma difficili da usare davvero in Italia, e ora il Picture-in-Picture di YouTube cambia finalmente le regole anche su iPhone.

Senza annunci troppo rumorosi, la novità sta arrivando a livello globale e coinvolge anche chi non ha un abbonamento YouTube Premium, modificando in modo concreto l’esperienza quotidiana.

Una funzione che esce dalla nicchia

Il Picture-in-Picture, spesso abbreviato in PiP, permette di continuare a guardare un video in una piccola finestra mentre si usano altre app. È una funzione già presente da tempo su iOS, ma nel caso di YouTube era rimasta limitata, sia per motivi geografici sia per scelte legate agli abbonamenti.

Adesso il cambiamento è evidente: YouTube ha iniziato a rendere disponibile questa modalità anche agli utenti non Premium in molti Paesi, Italia compresa. Non si tratta di una rivoluzione tecnica, ma di una decisione che incide direttamente sull’uso quotidiano dell’app.

Cosa possono fare davvero gli utenti non Premium

La novità riguarda soprattutto chi utilizza YouTube senza abbonamento. Il PiP diventa accessibile anche senza pagare, ma con alcune limitazioni precise. Funziona infatti solo con contenuti non musicali, come interviste, podcast o video di lunga durata.

Questo significa che, ad esempio, si può continuare a seguire un video mentre si risponde a un messaggio o si controlla una mail, senza interrompere la riproduzione. È un cambiamento pratico, che si inserisce nella routine senza richiedere configurazioni particolari.

Le differenze con YouTube Premium

Nonostante l’apertura, restano delle differenze tra chi paga e chi no. Gli utenti Premium mantengono un vantaggio: possono usare il Picture-in-Picture anche con contenuti musicali e audio, senza limitazioni.

Per chi utilizza versioni intermedie come Premium Lite, invece, la situazione resta simile a prima. Il PiP è disponibile, ma solo per video non musicali. È una distinzione che YouTube continua a mantenere per differenziare l’offerta.

Come si attiva su iPhone

Su iPhone il funzionamento è ormai integrato nel sistema. Basta avviare un video e uscire dall’app con un gesto verso l’alto. Il contenuto continua a essere riprodotto in una finestra mobile, che si può spostare liberamente sullo schermo.

Non serve attivare impostazioni complesse: è una funzione che si inserisce automaticamente, sfruttando le capacità di iOS. Proprio per questo diventa immediata anche per chi non ha familiarità con le opzioni avanzate.

Alla fine, quello che cambia davvero non è la tecnologia, ma l’accesso. Una funzione che prima era limitata ora diventa più diffusa, e questo modifica il modo in cui si usa YouTube durante la giornata. Non è un aggiornamento che si nota subito, ma è uno di quelli che, una volta provati, diventano difficili da lasciare.