Come guardare l’Evento Apple dell’8 marzo

YouTube, canale Apple TV, sito Apple e ovviamente su Melablog. Ecco tutti i modi per seguire la diretta dell’Evento Apple dell’8 marzo.

Ci sarebbe il canale ufficiale YouTube, oppure quello su Apple TV, oltre al sito Apple e ovviamente i consueti approfondimenti qui su Melablog. Ecco tutti i modi per seguire la diretta dell’Evento Apple dell’8 marzo.

L’Evento Apple di domani è in programma per le 19.00 ora italiana. Sarà l’occasione per vedere finalmente dal vivo i prodotti di cui abbiamo parlato per mesi e mesi. La lista dei prodotti attesi oramai si è fatta chilometrica e include:

Oltre ovviamente a iOS 15.4 e iPadOS 15.4 che verranno rilasciati a margine del keynote. Ma come seguire la diretta live? Avete a disposizione diverse opzioni.

Come Seguire la Diretta

Sito Apple

Direttamente su questa pagina del sito Apple, da Mac, iPhone, iPad, PC, smart tv o tostapane: l’importante è che disponga di un browser moderno, tra cui Safari, Chrome, Firefox.

YouTube

Apple possiede un canale YouTube dove trasmette la diretta live, e su cui poi compaiono sempre i video promozionali e gli spot mostrati durante il live. Se volete, potete seguire la diretta direttamente nel video qui su, premendo sul pulsante Play alle 19.00 in punto dell’8 marzo.

Apple TV

Su Apple TV dovrebbe comparire nelle prossime ore un canale ad hoc, chiamato “Apple Event Peek Performance” o qualcosa del genere. Basta aprirlo alle 19.00 dell’8 marzo per avviare lo streaming.

App Apple TV

Il nuovo canale “Apple Events Peek Performance” dovrebbe fare capolino anche sull’app Apple TV presente su tutti gli iPhone, iPad, Mac e sulle Smart TV.

Copertura Melablog

Anche noi di Melablog saremo presenti come di consueto con tantissimi post di approfondimento che pubblicheremo tempestivamente a mano a mano che le notizie verranno presentate. Seguiteci per tutti gli ultimi aggiornamenti: basta puntare su Melablog.it. E se interessa, abbiamo anche un feed RSS.