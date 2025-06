Apple Music celebra 10 anni con un nuovo hub creativo globale

Apple ha deciso di celebrare i suoi 10 anni di Apple Music con un’iniziativa che punta a essere quantomeno memorabile. Il cuore di questa trasformazione sarà il nuovo studio di Los Angeles, una struttura all’avanguardia di 15.000 piedi quadrati, distribuita su tre piani e pensata per diventare un faro di innovazione e creatività per artisti e fan. L’apertura è prevista per l’estate del 2025 e rappresenta un’evoluzione significativa nell’ecosistema di Apple Music.

Il nuovo centro creativo non è solo un edificio, ma un simbolo del costante impegno di Apple nel supportare l’arte e la narrazione. Rachel Newman, co-responsabile di Apple Music Radio, ha sottolineato come questo spazio sia progettato per consentire agli artisti di esprimersi liberamente utilizzando strumenti tecnologici avanzati. La struttura comprenderà due studi radio con capacità di riproduzione in Spatial Audio, una sala missaggio dedicata all’audio spaziale e un palcoscenico di 4.000 piedi quadrati per performance dal vivo. Inoltre, non mancheranno laboratori per la creazione di contenuti in tempo reale e cabine isolate per sessioni di scrittura e podcasting.

Un dettaglio unico del complesso sarà rappresentato dai corridoi tematici, che celebreranno i momenti iconici della storia della piattaforma. Questo studio di Los Angeles si inserisce in una rete globale di hub creativi che include già città come New York, Tokyo, Berlino, Parigi e Nashville, confermando la portata internazionale del servizio musicale di Apple.

Per celebrare il decimo anniversario, Apple Music Radio ha organizzato una settimana di programmazione speciale. Tra gli eventi principali, lo speciale “Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio” condotto da Zane Lowe ed Ebro Darden, un programma di otto ore che ripercorre i momenti più significativi della piattaforma, e l’evento dal vivo “Live: 10 Years Of Apple Music”. Dal 1° al 5 luglio, inoltre, verrà presentata una classifica dei 500 brani più ascoltati del decennio, un vero e proprio viaggio musicale per gli utenti più fedeli.

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, Apple ha introdotto la funzionalità Replay All Time, che consente agli utenti di scoprire i brani più riprodotti dalla loro iscrizione al servizio. Questo strumento non solo celebra la musica, ma permette di creare una connessione più profonda tra gli ascoltatori e le loro playlist personali.