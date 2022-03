Evento Apple 8 marzo: in arrivo nuove custodie per iPhone 13

All’Evento Speciale dell’8 marzo, Apple presenterà anche un’altra piccola novità: la nuova collezione primaverile di custodie per iPhone 13.

Puntuale come un orologio svizzero, questo è il periodo dell’anno in cui Apple rinnova la sua serie di case dedicati alla linea attuale di iPhone, e lancia i nuovi cinturini per Apple Watch. E grazie ad una serie di tweet del leaker Majin Bu, siamo in grado di mostrarvi anche che aspetto avranno.

In base alle immagini trapelate su Twitter, vedremo arrivare 4 nuovi case in morbido silicone caratterizzati da colori molto vivaci (giallo, rosa salmone, indaco e verde) e chiamati “Spring Collection.” Una cosetta quasi insignificante, rispetto alla mole di novità che ci attendiamo sul fronte iPhone, iPad e Mac, ma comunque degna di menzione.

Tutte le Altre Novità

Oltre alle custodie, infatti, Tim Cook presenterà anche quella che Gurman ha definito “la più ampia gamma di nuovi prodotti della storia di Apple.” Sono attesi infatti i MacBook Air colorati con design squadrato, Notch come i Pro, MagSafe di terza generazione, porte Thunderbolt/USB-C extra, fotocamera 1080p e chip di classe M2.

Ma anche iPhone SE col 5G (con design simile all’attuale generazione, display da 4.7″ e Touch ID nel pulsante Home), iPad Air con design simile all’attuale iPad mini, iPad entry level con 5G e chip A14, e soprattutto i MacBook Pro M2. Oltre ovviamente alle novità software, vale a dire iOS 15.4 e iPadOS 15.4.

Qui c’è l’elenco dei prodotti attesi:

L’evento, digitale e pre-registrato, dovrebbe essere ufficializzato oggi 1 marzo; gli inviti alla stampa dovrebbero partire entro stasera.