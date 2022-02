Evento 8 marzo: Apple registra 3 nuovi modelli

Se ci fosse bisogno di prove che Apple presenterà nuovi Mac all’Evento dell’8 marzo, eccole qui. I nuovi modelli sono 3.

All’Evento del prossimo 8 marzo, Apple presenterà diverse novità tra cui dei nuovi Mac. Lo dicono i rumors e lo confermano i soliti ben informati; ma se ci fosse bisogno di ulteriori prove, eccole qui: Cupertino ha appena registrato tre nuovi modelli di Mac nel database della Eurasian Economic Commission, l’ente regolatore dell’Unione economica eurasiatica responsabile dell’attuazione delle decisioni, del rispetto dei trattati e della gestione delle attività quotidiane.

In particolari, i 3 nuovi modelli sono identificati dai seguenti codici:

A2615

A2686

A2681

E almeno uno di essi, si legge nelle note, è un portatile. Apple è obbligata per legge a registrare i dispositivi con tecnologia di crittografia integrata prima di poterli mettere sul mercato, e questa è la ragione per cui si tradisce, per così dire, rivelando ogni volta le novità in arrivo.

In base alle indiscrezioni dei mesi scorsi, possiamo affermare che questi siano i candidati più papabili per un lancio il mese prossimo:

iPhone SE con 5G , caratterizzato da un design simile all’attuale generazione, display da 4.7″ e Touch ID integrato nel pulsante Home.

, caratterizzato da un design simile all’attuale generazione, display da 4.7″ e Touch ID integrato nel pulsante Home. iPad Air con design e feature prese pari pari dall’iPad mini di sesta generazione (chip A15 Bionic chip, fotocamera Ultra Grandangolare da 12 Megapixel con supporto a Center Stage support, supporto al 5G nella versione WiFi+Cellular e Flash True Tone Quad-LED).

con design e feature prese pari pari dall’iPad mini di sesta generazione (chip A15 Bionic chip, fotocamera Ultra Grandangolare da 12 Megapixel con supporto a Center Stage support, supporto al 5G nella versione WiFi+Cellular e Flash True Tone Quad-LED). iPad entry level con 5G e chip A14 e design simile ai modelli attuali.

Mac con processore M2. Non sappiamo con precisione di quali modelli si tratti, ma con ogni probabilità non sarà il nuovo iMac Pro 27-30 pollici con chip M1 Pro e M1 Max. Più probabilmente sarà il MacBook Air colorato con design squadrato, Notch come i Pro, MagSafe di terza generazione, porte Thunderbolt/USB-C extra, fotocamera 1080p e chip di classe M2 in sostituzione degli M2 (cui seguiranno M1 Pro, M2 Pro o M2 Max e M2 Max e così via in futuro).

Lo scopriremo precisamente l’8 marzo in tarda serata, quando a Cupertino saranno le 10.00 del mattino, e partirà l’attesissima conferenza Apple sulle novità dell’anno.