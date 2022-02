Evento Apple 8 marzo: in arrivo i primi Mac con chip M2

Non soltanto iPhone SE 5G e iPad Air di quinta generazione. Secondo Mark Gurman, vedremo anche i nuovi Mac con processore M2.

All’Evento Speciale Apple di martedì 8 marzo 2022, Apple non si limiterà a presentare l’atteso iPhone SE col 5G e l’iPad Air di quinta generazione. Secondo Mark Gurman, fonte tra le più autorevoli di rumors sulla mela, vedremo anche i nuovi Mac con processore M2.

La buona notizia è che il Keynote di Cupertino sarà molto più ricco del solito, e includerà parecchie cosette interessanti. Le ultime news -che riteniamo attendibili- parlano esplicitamente di “almeno 4 modelli di Mac M2” senza tuttavia entrare nel merito della questione.

Sappiamo che Apple ha almeno 4 nuovi Mac da aggiornare col processore M2, inclusi i MacBook Air, i MacBook Pro 13″ entry level, l’iMac da 24″ e il Mac mini entry level; ma è improbabile che facciano capolino tutti assieme tra un mese. Più plausibile che arrivi solo una prima infornata, e che il resta segua durante la seconda metà dell’anno, o comunque dopo il completamento del rilascio dei prodotti M1 Pro e M1 Max.

Dovessimo azzardare, diremmo che l’iMac Pro 27-30 pollici con chip M1 Pro e M1 Max non arriverà prima di agosto-settembre, il che ci lascia tre potenziali candidati; e tra di essi, il più papabile in assoluto è certamente il MacBook Air che per l’occasione si farà squadrato e colorato, erediterà il Notch come il MacBook Pro, così come il MagSafe di terza generazione e la fotocamera FaceTime da 1080p. La vera sorpresa tuttavia sarà il chip di stirpe M2 in sostituzione degli M1. E qui occorre fare chiarezza.

I processori M1, M2, M3 e così via, sono da considerarsi processori di classe consumer e per questo sono destinati ai prodotti per il grande pubblico senza grosse esigenze; nello specifico, l’M2 sarà un po’ più potente dell’M1, e avrà di sicuro più nuclei d’elaborazione (si vocifera di CPU a 8 Core e GPU a 10 core, contro gli attuali 7 o 8 di adesso).

I processore M1 Pro e M1 Max, M2 Pro e M2 Max e così via, saranno progettati per applicazioni intensive, e dunque per Mac Pro, iMac e MacBook Pro di fascia alta. Un po’ come, su iPad Pro, la variante variante “A14X Fusion” sta a indicare una versione potenziata dell’A14 di iPhone. Meno di un mese alla verità.