Evento Apple 8 marzo: tutto quel che sappiamo sul nuovo iPad Air

All’Evento Speciale dell’8 marzo, Apple presenterà tantissime novità hardware, tra cui iPhone SE col 5G, diversi Mac con processore M2 ma soprattutto il nuovo iPad Air di 5ª generazione. Ecco tutto quel che sappiamo del nuovo tablet mid-range di Cupertino.

L’iscrizione obbligatoria ai registri dell’Eurasian Economic Commission, l’organo esecutivo dell’Unione economica di Bielorussia, Kazakistan e Russia, ce lo aveva anticipato. Dunque, era già praticamente confermato che Apple stia per lanciare ben 9 versioni di un nuovo modello di iPad (identificativi A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 e A2777). E ora sappiamo anche di cosa si tratta.

Di sicuro, il riferimento è al nuovo iPad Air di 5ª generazione, caratterizzato da un design molto simile ad iPad mini 6, ma dotato di potente chip A15 Bionic, fotocamera frontale da 12-megapixel Grandangolare con supporto a Center Stage, Flash Quad-LED True Tone e supporto 5G nelle varianti WiFi+Cellular.

Dal punto di vista del design, sarà molto simile a quelli attuali, e dunque -in continuità col passato e per non cannibalizzare le vendite di iPad Pro- non offrirà alcun supporto per gli accessori MagSafe; per il resto, ci attendiamo un display (forse Liquid Retina?) da 10.9 pollici con cornici ridotte, Touch ID integrato nel pulsante d’accensione, e porta USB-C.

iPad Air è attualmente disponibile in cinque colori (grigio siderale, argento, verde, oro rosa e celeste) e in due tagli di memoria. Il modello da 64GB viene 669€, mentre quello da 256GB 839€. E a questo punto la domanda è inevitabile: il taglio minimo di memoria sarà portato a 128GB, o dovremo ancora vedere nel catalogo gli anacronistici 64GB? Meno di un mese alla risposta.