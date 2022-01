iPhone SE e iPad Air 2022, Apple si lascia scappare le prove del lancio

Apple ha registrato due nuovi prodotti nel database dell’Eurasian Economic Commission. Si tratta del nuovo iPar Air e di iPhone SE.

Nelle scorse ore sui database dell’Eurasian Economic Commission, l’organo esecutivo dell’Unione economica di Bielorussia, Kazakistan e Russia, ha fatto capolino un nuovo documento pubblicato da Apple e relativo a due nuovi prodotti, probabilmente il nuovo iPhone SE e l’iPad Air in arrivo nel 2022.

L’iscrizione al registro EEC è obbligatoria, per poter vendere prodotti elettronici all’interno dell’Unione economica eurasiatica, e nel corso degli anni ci ha permesso di predire con estrema precisione il lancio dei nuovi prodotti di Cupertino. In passato è accaduto infatti per molti iPhone, iPad, Mac, e addirittura AirPods e Apple Watch.

Purtroppo, questa formalità burocratica non rivela granché sulle feature dei nuovi dispositivi, ma in compenso ne svela il codice identificativo. Ciò permette ad esempio di dire con assoluta certezza che Apple sta per presentare 3 versioni diverse di un nuovo modello di iPhone (A2595, A2783, e A2784) e 9 versioni di un nuovo modello di iPad (identificativi A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 e A2777).

In base ai rumors dei mesi scorsi, possiamo comunque azzardare delle ipotesi sulle funzionalità hardware e a livello di design attesi coi nuovi modelli. L’iPhone SE di 3ª generazione, ad esempio, dovrebbe mantenere il medesimo form factor del predecessore, e un display da 4-7 pollici; includerà un signor processore A15 Bionic e, come i suoi omologhi più costosi, anche il supporto al 5G; tuttavia, includerà solo la più lenta del Sub-6 GHz (niente mmWave, che è la porzione del protocollo che davvero mostra la potenza del 5G). Non è chiaro se sarà presente una fotocamera frontale a foro come su iPhone 14.

L’iPad Air di 5ª generazione, invece, adotterà un design molto simile ad iPad mini 6, e anch’esso includerà il chip A15 Bionic, una fotocamera frontale da 12-megapixel Grandangolare con supporto a Center Stage, Flash Quad-LED True Tone e infine supporto 5G nei modelli WiFi+Cellular.