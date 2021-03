iPhone SE 3, ecco il concept con 5G e MagSafe

Giacomo Martiradonna,

Niente feature fantascientifiche che non vedremo mai, ma una ricostruzione molto accurata dei rumors più credibili degli ultimi mesi. Ecco il concept del nuovo iPhone SE del 2021 creato da The Hacker 34.

Le ultime indiscrezioni sul nuovo iPhone mignon le aveva date Ming-Chi Kuo un annetto fa, parlando di una nuova generazione di SE con processore A14, Touch ID integrato nel pulsante di accensione (come iPad Air), supporto alle reti 5G e display LCD da 6,1 pollici senza cornici, per un design reminiscente di iPhone XR.

È il dispositivo che potete ammirare nelle immagini in cima al post e nel video qui di seguito.

“L’iPhone per tutti” recita la descrizione. “Introduciamo iPhone SE Plus. Saluta il nuovo display Liquid Retina, potenziato dal chip più potente del mercato, l’A14 Bionic, il super sicuro Touch ID integrato nel Pulsante di Accensione, e scatta fotografie mirabolanti con la nuova lente Grandangolare. Abbraccia le nuove possibilità offerte dal MagSafe, e iOS 14.5 preinstallato e molto altro…”

Il MagSafe non era presente nelle predizioni di Kuo, né c’era il 5G, ma a questo punto lanciare un nuovo iPhone sprovvisto di simili feature appare impensabile.

Il prezzo immaginato per questo dispositivo è 499$, ben 100$ più caro del suo predecessore; il che si traduce qui da noi in qualcosa di molto vicino ai 559€ tasse incluse (che invece non sono indicate nei prezzi USA). Ma si tratta di un prodotto Plus che non sostituisce l’iPhone SE di base e che dunque si posizione in fascia intermedia.

iPhone SE Plus: Quando Arriva?

Sempreché Apple decida di lanciarlo sul serio, iPhone SE Plus in teoria potrebbe arrivare durante la seconda metà dell’anno; sempreché non abbia ragione l’analista quando ha affermato all’inizio del mese che la nuova linea iPhone SE è stata rimandata al 2022.

Dunque dopo iPhone 13 col suo Notch più piccolo, e i tagli più capienti di memoria.

Le Offerte di Amazon

L’offerta di oggi riguarda alcune varianti di iPhone SE, in particolare quelle nel taglio da 128GB che vengono 499€ invece di 549 bianca e quella rossa che vengono commercializzati al prezzo molto aggressivo di 429€ invece di 499€; si tratta di uno sconto di ben 50€, cui si può aggiungere anche con il rateo Amazon che spalma la spesa su 5 mesi senza interessi né oneri finanziari, senza busta paga né finanziamento; il tutto perfino con carte ricaricabili e PostePay.

👉🏼Attenzione: Sembra che Amazon riservi il suo speciale rateo a determinate fasce di utenza. Se l’opzione non compare sul vostro account, forse non rientrate nelle casistiche previste. Provate a telefonare al servizio clienti Amazon per avere maggiori informazioni a riguardo.

In più, se avete un vecchio cellulare da rivendere, potreste usufruire del servizio Trade-In di Amazon che permette di ricevere fino a €350 per il tuo iPhone; ciò significa che il nuovo SE vi viene a costare solo 149€ tutto incluso. Per saperne di più sul Trade-In Amazon, fate clic qui.

Qui di seguito trovate le migliori offerte della giornata. Se vi interessa davvero, il consiglio che vi diamo è di non aspettare neppure un istante: si tratta del minimo storico su questo modello, e i prezzi potrebbero tornare a salire da un momento all’altro.

Apple iPhone SE (64GB) – Bianco a 479€ o 5 rate mensili da 95,98€

Apple iPhone SE (64GB) – (PRODUCT) Red a 481€ o 5 rate mensili da 96,26€

Apple iPhone SE (128GB) – (PRODUCT) Red a 499€ o 5 rate mensili da 99,80€

Apple iPhone SE (128GB) – nero a 499€ o 5 rate mensili da 99,80€

Apple iPhone SE (128GB) – Bianco a a 499€ o 5 rate mensili da 99,80€

Apple iPhone SE (128GB) – (PRODUCT) Red a 499€ o 5 rate mensili da 99,80€

Apple iPhone SE (256GB) – nero a 608€ o 5 rate mensili di Amazon da 121,80€

Apple iPhone SE (256GB) – Bianco a 671€ o 5 rate mensili di Amazon da 134,21€

