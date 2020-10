iPhone 13, il Notch diventa più piccolo

Giacomo Martiradonna,

Con iPhone 13, accadrà quel che molti utenti auspicavano da tempo: il Notch, la porzione di spazio sottratta al display per ospitare fotocamera, speaker e e sensori, dovrebbe diventare finalmente più piccolo e meno invasivo.

Lo ha rivelato, con lo schizzo che vedete qui di seguito, un leaker noto col nome di “Ice Universe.” A suo dire, tuttavia, il Notch non sarà più corto quanto piuttosto meno pronunciato. Come se Apple fosse riuscita a condensare in uno spazio più ristretto tutta la componentistica.

Da quel che si capisce, dunque, i piani per questo importante redesign sono stati rimandati all’anno prossimo, ma prendete la cosa con le pinze. In assenza di ulteriori conferme nei prossimi mesi, si tratta della solita boutade irrealizzabile. Come al solito, insomma.