iPhone 13, niente ritardi in sviluppo e produzione

Giacomo Martiradonna,

Tutto procede a gonfie vele tra i partner di Cupertino. Tant’è che, a differenza di iPhone 12, pare che non ci saranno intoppi né ritardi nello sviluppo di iPhone 13. Lo rivela uno dei più affidabili analisti del mondo Apple.

La prossima generazione di iPhone non subirà la sorte del predecessore, che invece si è trovato nel bel mezzo degli scossoni causati dallo scoppio della pandemia. Per Ming-Chi Kuo dunque la produzione di iPhone 13 con processore A15 si atterrà alla consueta tabella di marcia, con presentazione e rilascio definitivo a settembre 2021 come sempre. Senza partenza scaglionate in base al modello.

Con il 12, invece, Apple è stata costretta a tenere l’evento di lancio completamente online, e solo a fine ottobre; è la prima volta dal 2011 che accade una cosa del genere. E per di più, mentre iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono arrivati il 23 ottobre, per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max (per quest’ultimo il problema era l’approvvigionamento dei componenti per la fotocamera) si è dovuto attendere il 13 novembre.

A parte questo, in ogni caso, per Apple le cose vanno molto bene e la domanda di iPhone è più alta che mai sul mercato; in particolar modo per iPhone 12 Pro, l’ammiraglia del catalogo e il modello più caro.

Ovviamente, queste previsioni raccontano come vanno -e sono andate- le cose, ma solo fino ad oggi. Si dà per scontato insomma che non ci saranno altre brutte sorprese, e che la crisi sanitaria sia in corso di lenta ma costante risoluzione. Poi, va’ a sapere: noi incrociamo tutto.

iPhone 13: Cosa si Sa

Mentre è altamente improbabile che iPhone 13 abbia un display pieghevole, è praticamente certo che avrà un Promotion a 120 Hz e forse anche un Notch più piccolo.

Già che c’è, Apple coglierà l’occasione per introdurre anche una nuova fotocamera più potente e performante; pare che, per poter migliorarne lo zoom, si stia lavorando ad un sofisticato meccanismo di lenti a periscopio che consentirà di introdurre uno zoom ottico reale 5x.

Acquista su Amazon

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Argento a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Grafite a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Oro a 1.189€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Argento a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – blu Pacifico a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Grafite a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Oro a 1.309€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Argento a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – blu Pacifico a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Grafite a 1.539€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Oro a 1.539€

iPhone 12 Pro Max:

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Oro a 1.289€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Argento a 1.409€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Grafite a 1.409€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Oro a 1.409€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Argento a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – blu Pacifico a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Grafite a 1.639€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Oro a 1.639€

iPhone 12 mini:

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Rosso a 839€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Azzurro a 839€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Bianco a 839€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Nero a 839€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Verde a 839€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Rosso a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Bianco a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Nero a 889€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Verde a 889€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Rosso a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Bianco a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Nero a 1.009€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Verde a 1.009€

iPhone 12

Apple iPhone 12 (64GB) – colore azzurro a 939€

Apple iPhone 12 (64GB) – bianco a 939€

Apple iPhone 12 (64GB) – nero a 939€

Apple iPhone 12 (64GB) – rosso a 939€

Apple iPhone 12 (64GB) – verde a 939€

Apple iPhone 12 (128GB) – colore azzurro a 989€

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco a 989€

Apple iPhone 12 (128GB) – nero a 989€

Apple iPhone 12 (128GB) – rosso a 989€

Apple iPhone 12 (128GB) – verde a 989€

Apple iPhone 12 (256GB) – colore azzurro a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – bianco a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – nero a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – rosso a 1.109€

Apple iPhone 12 (256GB) – verde a 1.109€