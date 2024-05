iPhone 15 azzurro in maxi offerta: 200€ risparmiati su Amazon

iPhone 15 è lo smartphone top di gamma di casa Apple e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 20% sulla versione di colore azzurro per un costo totale e finale di 779€.

Sconto choc del 20% su iPhone 15 su Amazon

L’iPhone 15 è il nuovo punto di riferimento per l’innovazione e le prestazioni avanzate. Con la funzionalità Dynamic Island, puoi visualizzare notifiche e attività in tempo reale senza perdere nulla, che si tratti di chiamate in arrivo o aggiornamenti sui tuoi viaggi.

Il design del iPhone 15 è caratterizzato da un mix di materiali di alta qualità, tra cui vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo robusto e resistente agli elementi. La parte frontale in Ceramic Shield offre una resistenza superiore a qualsiasi vetro per smartphone, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ assicura una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2X ti consente di catturare immagini dettagliate e splendide, mentre la funzione di ritratto di nuova generazione offre risultati ancora più precisi e intensi. Grazie al chip A16 Bionic ultraveloce, puoi sfruttare funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate, mentre la batteria dura tutto il giorno grazie all’efficienza del chip.

La connettività USB-C ti permette di caricare il tuo iPhone 15 e altri dispositivi Apple con lo stesso cavo, garantendo una maggiore praticità e compatibilità. Inoltre, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti assicurano la tua tranquillità in situazioni di emergenza, offrendoti un livello aggiuntivo di protezione e sicurezza.

Su Amazon, oggi, iPhone 15 viene messo in sconto del 20% per un costo totale e finale d’acquisto di 779€.

