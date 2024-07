iPhone 15 in maxi sconto su Amazon: colorazione rara e stilosissima

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e di tutto il panorama degli smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 20% per un costo finale di 779€.

200€ risparmiati su iPhone 15

iPhone 15 introduce la Dynamic Island mostra notifiche e attività in tempo reale, permettendoti di non perdere nulla, come chi ti sta chiamando o lo stato del tuo volo. Vanta un design robusto realizzato in vetro a infusione di colore e alluminio. È resistente a schizzi, gocce e polvere, e la parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualsiasi altro vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto all’iPhone 14.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura foto ad altissima risoluzione, fornendo immagini dettagliate e splendide. Il teleobiettivo 2x offre qualità ottica per composizioni perfette, anche per i primi piani. Scatta ritratti con dettagli e colori intensi.

Il chip A16 Bionic ultraveloce supporta funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. È anche efficiente, garantendo una batteria che dura tutto il giorno. Il nuovo connettore USB-C permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo del tuo iPhone 15. Puoi anche usare l’iPhone 15 per caricare il tuo Apple Watch o gli AirPods.

Se devi chiamare i soccorsi ma non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi disponibili, puoi usare SOS emergenze via satellite. Inoltre, con Rilevamento incidenti, l’iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non puoi.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 20% (200€) per un costo finale e totale di 779€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.