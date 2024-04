iPhone 15 Pro Max in offerta: RISPARMIA 190€

iPhone 15 Pro Max è il top di gamma assoluto di casa Apple e oggi, su Amazon, è presente e disponibile uno sconto del 13% proprio su questo dispositivo che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 1299€.

Mega offerta: iPhone 15 Pro Max in sconto di 180€

L’iPhone 15 Pro Max è un concentrato di innovazione e robustezza, progettato per offrire prestazioni eccezionali in un guscio elegante e resistente. Il suo design in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield lo rende più resistente di qualsiasi altro smartphone sul mercato, garantendo protezione dagli schizzi, dalle cadute e dalla polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion eleva l’esperienza visiva a nuovi livelli, con un refresh rate fino a 120Hz per prestazioni grafiche impeccabili. La Dynamic Island mostra avvisi e attività in tempo reale, mentre il display always-on assicura che la schermata di blocco sia sempre visibile senza bisogno di toccarla.

Al cuore di questo dispositivo batte il chip A17 Pro, incredibilmente innovativo e efficiente, che offre prestazioni straordinarie e una durata della batteria che copre l’intera giornata. Grazie alla GPU di classe Pro, i giochi diventano incredibilmente immersivi, mentre la potente sistema di fotocamere professionale con sette obiettivi consente di catturare foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti.

Il tasto Azione personalizzabile ti permette di accedere rapidamente alla tua funzione preferita, mentre il connettore USB-C e il Wi-Fi 6E garantiscono connessioni veloci e trasferimenti dati ultrarapidi. Inoltre, le funzioni di sicurezza come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti offrono tranquillità e sicurezza in ogni situazione.



