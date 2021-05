Mac M1: Acquisto a rate senza busta paga né finanziamento

Giacomo Martiradonna,

In questo travagliato periodo storico, in cui girano pochi soldi e smart-working e Didattica a Distanza sono la nuova normalità, molti potrebbero ritrovarsi ad aver bisogno di un nuovo Mac. E la rateizzazione a tasso zero di Amazon, disponibile anche senza busta paga né finanziamento e con carte ricaricabili, potrebbe rappresentare un’occasione unica che si aggiunge ai prezzi già molto competitivi.

Da qualche tempo a questa parte Amazon propone un tipo di rateizzazione che non ha eguali sul mercato. Dimenticate firme e ceralacche, buste paga da mostrare e attese dall’istituto di credito come per l’auto o il televisore. La procedura di Amazon è infinitamente più snella, e in pratica consiste in una ripartizione dell’addebito per un tot di mesi a scelta dell’utente. Tutto qua: senza interessi, oneri finanziari né burocrazia.

In linea di massima, comunque, si tratta di mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il Mac nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito -decisamente più morbido- verrà effettuato una volta al mese.

Mac M1 Rateizzabili su Amazon

Qui di seguito, le soluzioni di rateizzazione proposte da Amazon sui Mac M1. Il Rateo Amazon a tasso Zero permette di acquistare prodotti nuovi o ricondizionati certificati con un’opzione di acquisto a “5 rate mensili di Amazon” o “12 rate mensili di Amazon” a tasso zero reale (l’addebito viene ripartito direttamente da Amazon, senza intermediari né finanziarie) e si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it.

Se il rateo Amazon non è disponibile, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis che tuttavia, a seconda del momento o delle promozioni disponibili, può includere interessi o altri oneri finanziari. CreditLine è una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

iMac M1

I modelli disponibili sono due. L’iMac M1 da 1.499€ ha CPU 8‑core, GPU 7‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con due porte Thunderbolt/USB 4. Include Magic Keyboard coordinata senza Touch ID. Colori disponibili: Blu, Verde Rosa e Argento.

L’iMac M1 da 1.719€ invece ha CPU 8‑core, GPU 8‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con quattro porte Thunderbolt/USB 4 e porta Gigabit Ethernet nell’alimentatore. Include nella confezione la Magic Keyboard con Touch ID. Colori disponibili: Blu, Verde, Rosa, Argento, Giallo, Arancione e Viola.

MacBook Air 13″ con M1

MacBook Pro 13″ con M1

Mac mini 2020 con M1

Non lasciatevi scoraggiare dalle eventuali difficoltà di approvvigionamento del modello che vi interessava: aggiungetelo al carrello e ordinatelo anche se non è disponibile o se la consegna è lontana nel tempo. La logistica di Amazon è molto rapida, e ragionevolmente entro qualche giorno la spedizione partirà, dando a voi la precedenza. In alternativa, fate clic su “Iscriviti” per sapere tempestivamente quando tornerà disponibile; e comunque, se lo trovate altrove potete sempre annullare l’ordine.