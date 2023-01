Diciamoci la verità, il Mac Mini del 2023 – nelle sue configurazioni – può essere considerato una piacevole sorpresa. Anche perché il modello base, dunque con M2, 8GB di RAM e 256GB SSD, costa meno del piccolo computer desktop Apple del 2020 con M1. Insomma, l’azienda di Cupertino ha finalmente studiato una buona strategia, c’è però da dire che una spesa minima di 729€ non è alla portata di tutti. Dunque cosa si può fare? Come si può creare una postazione desktop affidabile e performante restando intorno ai 450€? Il mercato Windows per fortuna offre un bel po’ di soluzioni, con un compromesso però: bisogna fare a meno di macOS.

Se ti attira l’idea di un computer super potente ma in formato mini, ecco le due alternative che potrebbero fare al caso tuo. Come al solito, c’è da affidarsi ad Amazon, vera ancora di salvezza!

Mac Mini: due ottime alternative con Windows 11

NiPoGi con AMD Ryzen 7 3750H

Personalmente, ritengo che questo mini computer di NiPoGi sia un mezzo capolavoro. Costa solo 399€ (grazie al doppio sconto Amazon, di cui uno tramite Coupon) e mette sul piatto una scheda tecnica davvero niente male. Eccola per punti:

Processore AMD Ryzen 7 3750H con boost fino a 4GHz

Scheda grafica integrata Radeon RX Vega 10

16GB RAM DDR4 (aggiornabile fino a 32GB)

(aggiornabile fino a 32GB) 512GB SSD SATA

4 porte USB-A 3.0

1 porta USB-C

1 porta HDMI 2.0

1 DP 1.4

Porta 3,5mm per cuffie e altri accessori

Porta Gigabit Ethernet 1 Gbps

Wi-Fi 802.11ac dual-band da 2,4 e 5 GHz

Windows 11 Pro

Dimensioni: 4 x 12,5 x 12,5 cm

Mi raccomando, ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere uno sconto di 25€ che andrà ad aggiungersi a quello del 15% già applicato da Amazon. Solo così potrai completare l’acquisto a 399€.

AceMagician con Intel Core i5 11a Gen

In questo caso è necessario spendere un po’ di più, ovvero 455€. Siamo comunque ben lontani dai 700€ e passa chiesti da Apple per il suo nuovo Mac Mini. Questo mini PC con Windows 11 Pro si basa sul processore Intel Core i5 1135G7, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD. E include anche degli altoparlanti da 3W e un lettore d’impronte digitali.

Come nel caso precedente, procediamo per punti:

Processore Intel Core i5 1135G7 fino a 4,2GHz

Scheda grafica integrata Iris Xe

16GB di RAM DDR4 (aggiornabile fino a 32GB)

(aggiornabile fino a 32GB) 512GB di archiviazione su SSD M.2

4 porte USB-A 3.0

1 porta Thunderbolt 4/USB-C

1 porta HDMI 2.0

1 DP 8K@60Hz

1 Gigabit Ethernet 1Gbps

Porta audio 3,5mm

Windows 11 Pro

Anche in questo caso c’è un coupon da spuntare per ottenere uno sconto di 25€ (che tiene buona compagnia allo sconto del 17% offertoci da Amazon).

