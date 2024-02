Apple REGALA il Mac mini con chip M2: oggi lo paghi 150 EURO IN MENO

Il Mini PC più potente e all’avanguardia sul mercato è qui ad un prezzo davvero mai visto prima! Parliamo dell’Apple Mac Mini 2023 con chip M2, al momento disponibile su Amazon a soli 579 euro grazie ad uno sconto straordinario del 21%.

Si tratta di un’opportunitò eccezionale di risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. È possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa vuoi di più? Non aspettare oltre e corri a fare il tuo ordine!

Apple Mac Mini 2023 con chip M2: specifiche tecniche all’avanguardia

L’Apple Mac Mini 2023 con chip M2 si caratterizza per una serie di specifiche tecniche di ultima generazione perfette per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Ha una connettività elevatissima grazie alla presenza di due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. In più puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci di quelle gradizionali.

Sfruttando il chip M2 di ultima generazione, puoi fare tutto ciò che vuoi in modo velocissimo: dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip gestisce tutto in maniera super fluida con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata.

La sicurezza è garantita sempre grazie a macOS Ventura e al il Secure Enclave che apportano funzioni per la privacy e protezioni integrate contro malware e virus di ogni genere. Per finire, il chip M2 garantisce un’unità SSD fino a 2TB, quindi potrai memorizzare tutti i tuoi file anche quelli più pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.