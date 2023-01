I riflettori dell’industria tech sono ora tutti puntati su Apple. Il gigante di Cupertino, come da programma, ha presentato nuovi straordinari prodotti: il MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max e il Mac Mini di nuova generazione, disponibile con M2 “base” e M2 Pro. A stupire è proprio il computer desktop in formato ridotto, e per un motivo ben preciso.

Il 2022 è stato l’anno in cui Tim Cook e soci si sono beccati una pioggia di critiche per l’aumento dei prezzi di praticamente tutti i device aggiunti al listino. iPhone 14, ad esempio, sta attirando l’attenzione degli utenti solo ora, e solo perché è acquistabile a prezzo scontato su Amazon e altri store. Anche il MacBook Air M2 ha fatto storcere il naso, proprio per le cifre sul cartellino.

Il Mac Mini M2 è un AFFARE, anche a prezzo pieno!

Ma – sorpresa sorpresa – Apple pare sia tornata in sé. Per la gioia di tanti, tantissimi utenti. E ti spiego subito il perché. La configurazione base del nuovo Mac Mini – quindi con processore M2, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD – viene venduta in Italia a 729 euro. Ebbene, ti dico che il modello di base del Mac Mini del 2020, quindi con M1, costa ben 100 euro in più o quasi.

Solo complimenti in questo caso per Apple. L’aver ritoccato i prezzi, verso il basso, non è una cosa che si vede così spesso. Il nuovo Mac Mini con M2 è il computer desktop da prendere, perché a poco più di 700€ ci si porta a casa una macchina con CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core e il meglio di macOS Ventura (e dei futuri aggiornamenti che saranno rilasciati nei prossimi anni).

Per quanto riguarda il sottoscritto, il Mac Mini M2 è la prima grande sorpresa del 2023 di Apple. In senso positivo, ovviamente.

