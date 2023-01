I rumors avevano ragione: con un comunicato stampa (dunque senza eventi speciali), Apple ha lanciato ufficialmente il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro. CPU fino a 12-core, porte Thunderbolt 4 e supporto al Wi-Fi 6E: ecco feature, prezzi e disponibilità del nuovo Mac mini.

Non è un prodotto di fascia bassa, anzi. Il nuovo Mac mini con chip M2 vanta infatti una CPU a 8-core con 4 high-performance core e 4 high-efficiency core e una GPU a 10-core che lo rendono una scheggia. Il tutto con prezzi a partire da 729€, dunque un prezzo più conveniente rispetto alla generazione precedente.

Supporta fino a 24GB di memoria unificata a 100 GBps, e ovviamente l’accelerazione ProRes che permette di rendere ancora più scattanti attività come l’editing di video in Final Cut Pro. La versione M2 Pro invece garantisce 200 GBps di banda passante e supporta fino a 32GB di memoria.

Il Mac mini M2 base può riprodurre simultaneamente fino a 2 stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Ciò fa del nuovo Mac mini un piccolo mostro di potenza: garantisce infatti rendering di timeline complesse 9,8 più velocemente in Final Cut Pro, e una transcodifica dei file ProRes fino a 2,4 volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Il Mac mini M2 Pro invece include un Neural Engine di nuova generazione che è il 40% più veloce rispetto all’M1, e ciò significa che tutte le attività di machine learning (tipo analisi dei video e elaborazione delle immagini) saranno drasticamente accelerate. Il chip M2 Pro offre un media engine potente che gestisce a tutta velocità i principali codec video e può riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. “Il modello con chip M2 Pro” spiega Apple, “è fino a 14 volte più veloce rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel.”

“Grazie alle straordinarie funzioni e all’ampia gamma di opzioni di connettività racchiuse in un design compatto, Mac mini viene utilizzato in tantissimi posti e modi diversi. Oggi siamo entusiasti di andare ancora oltre con i chip M2 e M2 Pro” ha dichiarato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Con performance ancora maggiori a un prezzo di partenza più basso, Mac mini con chip M2 offre un incredibile rapporto qualità-prezzo. E per chi è in cerca di prestazioni pro potenti, Mac mini con chip M2 Pro è un desktop che non conosce rivali nella sua categoria.”