Sappiamo che con ogni probabilità oggi Apple lancerà dei nuovi prodotti, e sappiamo pure che molto probabilmente si tratterà dei nuovi MacBook Pro 14″ e 16″. Ecco che caratteristiche avranno e a che ora verranno lanciati in Italia.

Feature & Caratteristiche

A livello di design non saranno molto dissimili dai loro predecessori; la novità più interessante sarà di sicuro la presenza di un chip M2 Pro o M2 Max. I nuovi chip saranno di certo più performanti dei modelli precedenti, ma per stabilire quanto, ci vorranno dei test specifici. Al momento, le voci di corridoio suggeriscono solo miglioramenti “marginali” nelle prestazioni rispetto ai chip M1 Pro e M1 Max.

I quantitativi di RAM saranno simili a quelli attuali, ma in compenso sembra che Apple monterà RAM LPDDR5X prodotta da Samsung perché garantisce un aumento della larghezza di banda fino al 33% con fino in più con il 20% di consumo energetico in meno.

In base alle informazioni pubblicate di recente nel database dell’ente regolatore canadese per l’elettronica di consumo, è noto che questi modelli includeranno il supporto a Wi-Fi 6E che estende la larghezza di banda del Wi-Fi a 6 GHz; ciò si traduce in velocità più elevate e una latenza inferiore rispetto al Wi-Fi 6 degli attuali modelli (che infatti sono limitati alle bande a 2,4 GHz e 5 GHz).

Quando Arrivano?

Di solito, Apple lancia i nuovi prodotti con un comunicato stampa pubblicato verso le 10 del mattino in California, ovvero le 19.00 in Italia. Il consiglio che diamo è di tornare su queste pagine verso quell’ora: pubblicheremo immediatamente ogni novità.

Non conosciamo ancora i prezzi europei di commercializzazione, ma una cosa possiamo anticiparla: a causa della debolezza dell’Euro, costeranno di sicuro molto più rispetto ai modelli attuali. E questa è la ragione per cui, da mesi, sosteniamo che convenga investire ora sui MacBook Pro M1 Pro e M1 Max: agli sconti di Amazon, infatti, si aggiungono prezzi di listino che sono di partenza più bassi. Coi nuovi modelli, insomma, dimentichiamoci di vedere 275€ di sconto come adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.