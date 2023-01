I primi prodotti Apple del 2023? Quasi sicuramente domani, martedì 17 gennaio. Il rumor sta circolando con una certa insistenza in queste ore ed è stato ripreso anche da fonti particolarmente attendibili, come Jon Prosser. Abbiamo pochi indizi sulle novità in questione, ma dovrebbero essere legate alla categoria “Mac”. Pensi a quello che pensiamo noi, vero?

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5mac, per questa settimana sono previsti briefing con alcuni influencer della scena tech e diversi giornalisti. Tutti gli indizi portano a nuovi Mac, che – salvo sorprese dell’ultimo minuto – saranno svelati domani tramite comunicati stampa. Ne è assolutamente convinto il sopracitato Prosser, che invita tutti a tenere d’occhio la sezione Newsroom del sito web di Apple.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏 – jon — frontpagetech.com 🧻 (@frontpagetech) January 16, 2023

MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max, è finalmente il vostro turno?

Quale nuovo prodotto presenterà domani Apple? Non possiamo dirlo con certezza, ma è impossibile non pensare ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Rinviati più di una volta, sono molto attesi dalla community e i tempi sembrano ormai essere maturi per il definitivo reveal. Certo, con un “freddo” comunicato stampa si perde tutto l’effetto “wow” assicurato dagli eventi che ogni anno organizza il colosso californiano, ma di tanto in tanto bisogna anche accontentarsi.

I due notebook della linea Pro non dovrebbero presentare alcuna novità dal punto di vista estetico. Un sostanzioso restyling (con tanto di tacca sul display) è arrivato nel 2021, ad ottobre. Ci saranno invece degli update delle prestazioni grazie ai tanto chiacchierati chip M2 Pro e M2 Max, versioni potenziate del processore M2 che Apple ha fatto debuttare con MacBook Air e Pro del 2022.

E il Mac Mini? Beh, anche questa è una ipotesi, anche perché – per quanto efficiente – il piccolo computer desktop è “fermo” all’M1. Forza Apple, è il momento di un aggiornamento.

Immagine di copertina ©9to5mac

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.