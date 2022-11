La questione dei prezzi degli iPhone continuerà a tenere banco anche in futuro, non ci sono dubbi. È vero che da settimane si segnalano sconti su iPhone 14 (non così clamorosi, purtroppo), ma la più recente strategia di Apple – anche dettata da un momento storico non particolarmente roseo – ha lanciato l’allarme. Il costo degli smartphone made-in-Cupertino continuerà a salire? Quanto costerà iPhone 15?

iPhone 15: novità uguale rincari

Purtroppo non abbiamo a disposizione le informazioni necessarie per sciogliere questi dubbi, ma nulla ci vieta di muovere qualche ipotesi. Visto il rincaro di quest’anno (mal digerito da tutti), si potrebbe sperare in una sorta di pausa per il 2023, con prezzi a partire da 1.029 euro per il mercato italiano. Sarebbe già un ottimo risultato, a voler essere sinceri, anche perché secondo i rumor, la Dynamic Island potrebbe debuttare anche sui modelli “base”, quindi Standard e Plus.

Tuttavia sappiamo come vanno le cose: più è lunga e sostanziosa la lista degli aggiornamenti, maggiore è il rischio di un aumento della somma da investire per portarsi a casa l’iPhone di ultima generazione. E bisogna ragionare in questi termini soprattutto per i device premium del 2023, ovvero iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e il tanto vociferato 15 Ultra. Questi potrebbero ricevere feature esclusive che Apple potrebbe “sfruttare” per giustificare un aumento, ad esempio, di 100 dollari (in euro poi si vedrà…).

Se è successo nel 2022 con iPhone 14 Pro (in Italia da 1339 euro), perché non dovrebbe verificarsi la stessa cosa anche nel 2023? Secondo una recente indiscrezione di LeaksApplePro, il tanto chiacchierato iPhone 15 Ultra sarà molto più costoso da produrre rispetto ad iPhone 14 Pro Max. Già sappiamo cosa vuole dire questo, vero? Che forse 1.500 euro (poco più del prezzo attuale del 14 Pro Max in Italia) non basteranno.

Dei prossimi smartphone di Apple si continua a parlare con una certa insistenza, ma le fonti più affidabili ancora non si sono sbilanciate. In ogni caso (oltre alla certezza dell’USB-C),si vocifera di migliorie del comparto fotografico, della memoria RAM, della memoria interna (a partire da 256GB), e ovviamente del processore A17 Bionic, se questo sarà il suo nome.

