Nonostante iPhone 14 Pro con Dynamic Island sia disponibile solo da pochissime settimane, già si parla dello smartphone top di gamma di Apple del prossimo anno. Nel 2023, infatti, in occasione della lineup di iPhone 15 il gigante di Cupertino potrebbe optare per una nuova nomenclatura prendendo spunto dal suo indistruttibile smartwatch.

Stando alle ultime indiscrezioni diffuse dal solito Mark Gurman, nel 2023 Apple manderà in pensione il modello Pro Max per fare posto all’Ultra, etichetta quest’anno associata in esclusiva alla versione per sport estremi di Apple Watch. iPhone 15 Ultra, ancora secondo la firma di Bloomberg, porterà con sé “grandi novità”, compresa la tanto richiesta USB-C (al posto della amata/odiata Lightning).

Possiamo inoltre facilmente ipotizzare un aggiornamento del modulo fotografico (quest’anno passato a 48 megapixel) e del processore (A17 Bionic?). E per quanto riguarda il design? Beh, non mancherà la Dynamic Island – che a quanto pare caratterizzerà l’intera linea del prossimo anno -, ma per il resto, restiamo in attesa di altri rumor.

iPhone 15: dentro l’Ultra, fuori il Pro Max

Apparso per la prima nel 2019 con iPhone 11, il modello Pro Max è già pronto a finire nel dimenticatoio. Il probabile passaggio al brand Ultra anche per la categoria “iPhone” invece non stupisce per niente, vista la strategia adottata quest’anno da Tim Cook e soci.

E dunque, in base a quello che sappiamo oggi, possiamo dire che gli smartphone la lineup di iPhone 15 sarà composta dai seguenti modelli:

Standard

Plus

Pro

Ultra

Immagine di copertina ©TheVerge