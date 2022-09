Non quanto iPhone 14 Pro, certo, ma anche Apple Watch Ultra ha catturato l’attenzione durante e dopo l’evento Far Out del 7 settembre. I riflettori sono puntati sull’indossabile per diversi motivi, principalmente design e prezzo. Scaduto l’embargo, sono online le recensioni delle firme più autorevoli del settore, e vanno tutte nella stessa direzione.

Apple Watch Ultra: autonomia pazzesca ma ci sono dubbi sul design

Sappiamo che Apple Watch Ultra è uno smartwatch pensato principalmente per chi pratica sport estremi (e per chi non ha problemi a spendere oltre 1000 euro per un indossabile tech). Già questo restringe, e non di poco, il target. Però sono da considerare anche fattori quali design e dimensioni, perché l’Ultra è davvero enorme e questo potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Victoria Song di The Verge afferma che “Apple Watch Ultra è grande, massiccio, e offre funzionalità di cui l’utente medio difficilmente avrà bisogno nella vita di tutti i giorni“. Lo smartwatch si posiziona, come detto, in una categoria molto specifica, ma secondo la collega statunitense, difficilmente riuscirà a rubare la scena agli indossabili a marchio Garmin o Polar. O quantomeno, non lo farà nell’immediato.

Per quanto riguarda robustezza, rifiniture e soprattutto autonomia della batteria, lo smartwatch ha conquistato tutti i redattori di The Verge che lo hanno provato, tra cui anche Nilay Patel.

Ad elogiare la straordinaria autonomia dell’indossabile (parliamo di giorni…) è anche Marques Brownlee. Nella sua video-recensione ribadisce poi un concetto ormai abbastanza chiaro: è uno smartwatch per pochi, sia per il look che per il prezzo fuori budget.

A proposito del design, secondo Brownlee, Apple avrebbe potuto fare qualcosa in più. Anche i G-Shock (forse gli orologi rugged più popolari al mondo) sono massicci, ma in prossimità dell’aggancio dei cinturini hanno linee più morbide che rendono il quadro completo più gradevole e compatto. Apple Watch Ultra, al contrario, sembra un enorme blocco sul polso.

Immagine di copertina ©TheVerge