Apple Watch SE in offerta su Amazon: sconto attivo del 22%

L’Apple Watch SE è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo all’avanguardia che motivi a stare in forma, restare in contatto, monitorare la salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, hai più informazioni a colpo d’occhio. Funzioni come il Rilevamento incidenti e parametri evoluti per i workout offrono tutto il necessario a un prezzo accessibile.

Le funzioni per la salute e la sicurezza dell’Apple Watch SE sono impressionanti: puoi chiamare aiuto con il Rilevamento cadute, il Rilevamento incidenti e l’SOS emergenze. Ricevi notifiche utili sulla tua salute, come un battito cardiaco irregolare o una frequenza troppo alta o troppo bassa.

L’Apple Watch SE è semplicemente compatibile con tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple. Sblocca automaticamente il tuo Mac, trova i tuoi dispositivi in un attimo e paga con Apple Pay. È richiesto un iPhone Xs o successivo con iOS 17 o successivo. Inoltre, l’Apple Watch SE è swimproof e stiloso: resiste all’acqua fino a 50 metri e la cassa è disponibile in tre colori con un retro della cassa creato in modo sostenibile.

La personalizzazione è semplice con cinturini in vari stili, materiali e colori, e quadranti completamente personalizzabili. Come grandioso compagno di fitness, l’app Allenamento monitora tantissimi sport, con parametri avanzati che offrono più informazioni sulle performance. Infine, l’Apple Watch SE ti tiene sempre in contatto: manda messaggi, rispondi alle telefonate, ascolta musica e podcast e usa Siri

Su Amazon, oggi, Apple Watch SE viene scontato del 22% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 249€.