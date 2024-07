AirPods di seconda generazione ad un PREZZO REGALATO su Amazon

Le AirPods sono le cuffie bluetooth di casa Apple e si tratta di una coppia di dispositivi di assoluta qualità e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 21% sul modello di seconda generazione per un prezzo finale di 117€.

Amazon lancia la promozione sulle AirPods: 21% di sconto!

Le AirPods di seconda generazione sono progettate per offrire un’esperienza audio eccezionale e un comfort prolungato. Grazie alla loro taglia unica, sono comode da indossare per tutto il giorno, adattandosi perfettamente a qualsiasi orecchio.

Una delle caratteristiche distintive delle AirPods di seconda generazione è la loro custodia di ricarica versatile. Questa può essere ricaricata sia in modalità wireless, utilizzando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite il connettore Lightning. Questo rende la ricarica semplice e accessibile ovunque tu sia.

Le AirPods si accendono automaticamente e si collegano all’istante, rendendo l’uso quotidiano estremamente pratico. Il setup semplicissimo su tutti i dispositivi Apple consente di iniziare ad utilizzare le AirPods in pochi secondi. Inoltre, la connessione istantanea permette di passare facilmente da un dispositivo Apple all’altro senza interruzioni.

L’attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri” consente di gestire facilmente le funzioni senza dover utilizzare le mani. Questa funzione rende le AirPods non solo comode, ma anche estremamente funzionali per chi è sempre in movimento. La custodia di ricarica offre un’autonomia impressionante di oltre 24 ore, garantendo che le tue AirPods siano sempre pronte quando ne hai bisogno.

Su Amazon, oggi, le AirPods di seconda generazione vengono messe in sconto del 21% e vengono vendute al costo totale e finale di 117€.

