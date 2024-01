Apple Mac mini 2023 con chip M2 a 150€ IN MENO: l'affare del secolo su Amazon

Se siete alla ricerca di una mini pc dalle prestazioni elevate, non potete farvi sfuggire la mega offerta sul top di gamma in circolazione! Parliamo dell’Apple 2023 Mac mini con chip M2, oggi in promozione su Amazon a soli 579 euro con uno sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrete risparmiare addirittura 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più il pagamento può essere effettuato anche in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Non fatevi sfuggire questa offerta straordinaria su uno degli ultimi gioeillini della Apple!

Apple 2023 Mac mini con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple 2023 Mac mini con chip M2 è un dispositivo ultra compatto e potentissimo, adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Dalle presentazioni più sofisticate ai giochi più immersivi, il chip M2 gestisce tutto con la massima fluidità. È dotato di una memoria unificata che risulta molto più evoluta della RAM tradizionale. Un singolo pool di memoria a banda larga e bassa latenza permette al chip Apple di trasferire i dati più velocemente, così tutto quello che fai è fluido. Con il chip M2 puoi scegliere fino a 24GB di memoria: più ne hai, più sarà facile lavorare in multitasking e con file di grandi dimensioni.

È possibile conettere al mini Pc qualsiasi tipologia di dispositivo grazie alle numerose porte a disposizione: nello specifico ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie. E puoi scegliere anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

In più, la sicurezza è sempre garantita grazie al chip M2 e a macOS Ventura che portano funzioni avanzate per la privacy che includono protezioni integrate contro malware e virus. E con il Secure Enclave di nuova generazione, il tuo sistema e i tuoi dati sono sempre al sicuro.

Oggi l’Apple 2023 Mac mini con chip M2 è in mega promozione su Amazon a soli 579 euro con uno sconto del 21%. Risparmia 150 euro sul prezzo di listino e porta a casa il mini Pc top di gamma!

