Apple abbassa il prezzo del Mac mini M1: ma costa sempre più dell'M2

Ci credereste? In queste ore, Apple ha abbassato il prezzo di listino del Mac mini M1; peccato che, nonostante tutto, il nuovo Mac mini M2 risulti comunque più economico. Misteri della mela.

Di listino, il vecchio Mac mini M1 veniva 819€ per il taglio con 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione. Il Mac mini M2 lanciato in questi giorni, invece, fa il miracolo: mentre tutto il resto del listino Apple vede rialzi (inclusi HomePod mini e MacBook Pro), questo è l’unico computer Apple a calare drasticamente di prezzo. E non parliamo di poca roba, perché la differenza tra M1 e M2 base è di ben 90€.

A questo punto, Apple si trova davanti a un bivio. Deve dar fondo alle scorte di magazzino, e dunque ci aspettavamo un taglio sui prezzi dell’M1 che è arrivato, sì, ma non nella misura sperata. Su Amazon il Mac mini M1 passa dai precedenti 819€ agli attuali 749€; peccato che con 20€ in meno si prenda il Mac mini M2 (CPU 8-core e GPU 10-core) con 8GB RAM e 256GB SSD.

Dunque ci domandiamo: chi comprerà un mini più vecchio e meno performante, pagandolo 20€ in più rispetto all’ultimo modello? Va’ a sapere. Evidentemente, a Cupertino non vogliono scendere al di sotto di un certo margine di guadagno. E chissà, magari l’iniziale scarsità di macchine potrebbe spingere qualcuno -dalla disperazione- a puntare sull’M1 pur di avere un computer. Ecco perché a nostro giudizio, se siete interessati al prodotto, conviene prenotarlo ora prima che le scorte si esauriscano.

