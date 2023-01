Mac mini M2 già disponibile su Amazon: ordinalo ora prima che finisca

Se le liste di attesa su Apple Store online per ricevere il nuovo Mac mini M2 sono già lunghissime, ecco un metodo rapido per ottenere subito il prodotto che desideri. I nuovi Mac mini in varie configurazioni sono infatti disponibili su Amazon. Ecco dove trovarli.

La disponibilità su Amazon fornisce un canale d’acquisto alternativo ad apple Store che permetterà di alleviare la logistica di Cupertino e ricevere il prodotto in tempi ancora più rapidi. A differenza dei MacBook Pro M2 Pro e Max che costano un sproposito, i nuovi Mac mini con chip M2 hanno un rapporto prezzo/prestazioni nettamente più favorevole: in effetti costano meno del predecessore.

Con prezzi a partire da soli 729€ (cioè quasi 100€ in meno dell’M1), includono una CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core, porte Thunderbolt 4, porte USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza.

E per la prima volta, il Mac mini include un processore di classe professionale ovvero M2 Pro che garantisce fino al 40% di prestazioni in più Neural Engine rispetto all’M1. Il chip M2 Pro offre un potente media engine che gestisce i principali codec video e che può riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. “Il modello con chip M2 Pro” spiega Apple, “è fino a 14 volte più veloce rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel.” A questo prezzo, poi, è davvero un affare.

Acquistare Mac mini M2

Su Amazon trovi proprio tutti i modelli di Mac mini, ovvero quello base, quello con più SSD e quello super carrozzato con tutti i fronzoli e il processore di punta. Ecco feature e prezzi:

La spedizione avverrà a ridosso del 24 gennaio. Conviene tuttavia ordinarlo ora per essere tra i primi a riceverlo.

