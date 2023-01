Mac mini M2 a rate a interessi zero e senza busta paga

Benché il nuovo Mac mini M2 sia meno costoso del predecessore, acquistarlo a rate costituisce un eccellente sistema per risparmiare bei soldoni. Soprattutto con l’eccellente sistema di rate Amazon che è immediato, privo di scartoffie e autorizzazioni, a tasso zero reale e senza busta paga. Si parte da soli 145,80€ al mese.

Il Mac Mini è un dispositivo potente e versatile, che offre molti vantaggi per gli utenti che scelgono di acquistarlo. Uno dei modi migliori per acquistarlo è attraverso il pagamento a rate a tasso zero, che consente di pagare per il dispositivo in comode rate mensili senza dover sostenere costi nascosti o dover ricorrere a finanziarie.

Innanzitutto, è importante capire che cosa significa pagamento a rate a tasso zero. In sostanza, significa che non si pagherà alcun interesse sul prestito, il che significa che si pagherà solo il prezzo del dispositivo diviso per il numero di rate. Fine. Questo rende il pagamento a rate un’opzione molto conveniente, anche se si dispone del capitale.

Inoltre, col rateo Amazon non ci sono costi nascosti. Spesso, quando si acquista un dispositivo a rate, ci sono costi aggiuntivi come le spese di istruttoria o le commissioni di finanziamento. Con il pagamento a rate a tasso zero di Amazon, invece, assolutamente no.

Il nuovo Mac mini M2 è un dispositivo potente e versatile, con un processore veloce e una grafica interessante che lo rendono adatto per una vasta gamma di attività, dalla navigazione su internet all’editing video e alla creazione di contenuti. Inoltre, il Mac mini è dotato di una connessione WiFi di alta velocità e di una porta Ethernet, il che lo rende facile da collegare a internet e a una rete domestica. E la versione M2 Pro è perfetta come server domestico o per piccoli uffici. Insomma, mai come oggi è stato conveniente acquistarne uno.

Con prezzi a rate a partire da 145,80€ al mese, include CPU 8-core, GPU 10-core, Neural Engine 16-core, porte Thunderbolt 4, porte USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Il Mac mini M2 Pro invece parte da 315,6€ al mese per 5 mesi.

Rateo Amazon: Limiti, Vantaggi e Requisiti

La rateizzazione di Amazon non ha eguali sul mercato. Addio a firme e ceralacche, buste paga da mostrare e attese dall’istituto di credito come per l’auto o il televisore. La procedura di Amazon è infinitamente più snella, e in pratica consiste in una ripartizione dell’addebito per un tot di mesi a scelta dell’utente. Tutto qua: senza interessi, oneri finanziari né burocrazia.

L’unico limite, come regola generale, è che il pagamento rateale di Amazon può essere sfruttato solo per un prodotto in ciascuna categoria e al massimo per tre acquisti totali. E se si raggiunge il numero massimo di rateizzazioni erogabili, basta estinguerne in anticipo una delle rateizzazioni esistenti. Cosa che è sempre possibile in qualunque momento e senza ulteriori addebiti.

Gli unici requisiti necessari per richiedere la rateizzazioni dei pagamento sul vostro account sono:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Per acquistare il Mac mini M2 a rate , è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il Mac nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito -decisamente più morbido- verrà effettuato una volta al mese.

Mac mini M2 a Rate

Su Amazon trovi proprio tutti i modelli di Mac mini M2 a rate, ovvero quello base, quello con più SSD e quello super carrozzato con tutti i fronzoli e il processore di punta. Per poterli acquistare a rate, è sufficiente

