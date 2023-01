Mac Mini M1 vs M2: cosa cambia, e quale scegliere

Come se la cava il vecchio Mac mini M1 rispetto al Mac mini M2? Quali sono le differenze principali a livello di feature, hardware, prezzi e potenza? Facciamo i conti della serva, ma ve lo diciamo subito: l’ultima generazione stravince.

Chip M1 Vs. M2

Partiamo dalle basi. Il Mac mini M1 include una CPU a 8 core, una GPU a 8 core e memoria unificata da 8/16 GB. Il Mac mini M2 invece una CPU a 8 core, una GPU a 10 core, e una larghezza di banda di memoria da 100 GB/s, senza contare i tagli di memoria unificata da 8/16 e 24 GB. Infine, il Mac mini M2 Pro offre una CPU fino a 12 core, una GPU fino a 19 core, e una larghezza di banda 200 GB/s con 32 GB di memoria unificata massimi.

Il modello più recente dunque è con ogni evidenzia più performante, anche solo per via del numero maggiore di core. Tra l’altro, è la prima volta che Apple rende disponibile il suo processori di stirpe “Pro” sui suoi Mac mini.

In base alle dichiarazioni di Apple, il Mac mini è fino M2 è a 2,4 volte più veloce nella transcodifica dei filmati ProRes in Final Cut Pro e fino al 50% più veloce in Adobe Photoshop. Rispetto al Mac mini Core i7, l’ultima generazione è addirittura 22 volte più veloce nell’elaborazione Machine Learning su Pixelmator Pro. E col Mac mini M2 Pro, il salto è perfino superiore: la transcodifica ProRes in Final Cut Pro è fino a 4,2 volte più veloce, e il frame totale in Resident Evil Village è superiore di 2,8 volte.

Archiviazione

Sia il Mac mini M1 che l’M2 arrivano al massimo a 2 TB di storage; tuttavia l’M2 Pro può essere equipaggiato con 1 TB, 2 TB, 4 TB o addirittura 8 TB di archiviazione interna. E se hai bisogno di più spazio, puoi collegare banalmente dei dischi esterni a velocità paragonabili al disco interno sfruttando la porta Thunderbolt 4 integrata. Questa la situazione sintetica:

M1 Mac mini: fino a 2 TB

fino a 2 TB M2 Mac mini: fino a 2 TB

fino a 2 TB M2 Pro Mac mini: fino a 8 TB

Espandibilità

A livello di espandibilità e numero di porte, Mac mini M1 e M2 sono equivalenti. Tuttavia, in linea di massima, le porte presenti sull’M2 sono più performanti. Il M1 Mac mini include 2 porte USB-A, 2 porte USB 4/Thunderbolt 3, porta HDMI, Gigabit Ethernet. Il M2Mac mini invece ha 2 porte USB-A, 2 porte Thunderbolt 4 (4 volte su M2 Pro), porta HDMI, Ethernet Gigabit o 10 GB.

Anche il jack cuffie da 3,5 mm è simile, ma sull’M2 supporta anche le cuffie ad alta impedenza. Per quanto riguarda il supporto ai monitor, Mac mini M1 e M2 reggono fino a due display esterni; con l’ M2 Pro però si arriva a 3 monitor incluso un monitor 8K.

Infine, parliamo di connettività. Laddove il Mac mini M1 include Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, il Mac mini M2/Pro vanta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 che sono più veloci. E chiaramente, per poter godere delle maggiori performance di rete, occorre che anche il router supporti Wi-Fi 6E, ma questa è un’altra storia.

Quale Scegliere?

Visti tutti i miglioramenti, e considerato che il Mac mini M2 di listino costa sensibilmente meno del Mac mini M1, il verdetto è tra i più facili da emettere. Se non trovi un’offerta miracolosa quanto improbabile sull’M1, scegli assolutamente un Mac mini M2.

Su Amazon il Mac mini M1 passa dai precedenti 819€ agli attuali 749€; che è comunque 20€ più caro del Mac mini M2 che nella versione CPU 8-core e GPU 10-core e 8GB RAM e 256GB SSD costa 729€.

Se desideri acquistare il Mac mini M2, su Amazon trovi proprio tutti i modelli, incluso quello con M2 Pro. Ecco feature e prezzi:

La spedizione avviene a ridosso del 24 gennaio. Conviene tuttavia ordinarlo ora per essere tra i primi a riceverlo.

Se possiedi un Mac mini basato su Intel, vale la pena passare al chip M2? Secondo noi sì, e se usi il computer anche per rendering e flussi di lavoro intensi, dovresti considerare l’M2 Pro con almeno 16GB di RAM. Per chi ha già un Mac mini M1, invece, passare all’M2 non ha semplicemente senso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.