Mac Mini M1, M2, M2 Pro o iMac, quale scegliere nel 2023: guida definitiva

Il listino Apple ospita ormai una lunga lista di Mac, diversi per caratteristiche hardware e che rispondono alle esigenze di ogni utente. Le soluzioni desktop fisse di Apple sono ottime, ma quale è meglio tra il compatto Mac Mini e l’elegante iMac? Proviamo a rispondere a questa domanda, analizzando specifiche e peculiarità dei differenti modelli in commercio.

Mac Mini M1: L’ingresso nel mondo Apple

Il Mac Mini M1 rappresenta un punto di ingresso accessibile e potente nel mondo Apple. Grazie al chip M1 di Apple, questo piccolo desktop offre prestazioni impressionanti in un formato compatto. Il chip M1 integra un processore a 8 core, 8GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione.

Il vantaggio del Mac Mini M1 risiede nella sua capacità di gestire le attività quotidiane con facilità, grazie al chip M1. E’ ottimo per uso generale, multimediale, per la navigazione sul web e per l’uso di applicazioni da ufficio. Inoltre, il Mac Mini M1 offre un’ampia varietà di porte, comprese due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0 e Gigabit Ethernet. Questo permette di collegare una varietà di periferiche e accessori senza la necessità di adattatori o dongle.

Oggi il Mac Mini M1 si trova in offerta su Amazon a poco più di 500€, un prezzo mai visto per un Mac così potente e che abbassa drasticamente l’asticella d’ingresso del sistema Apple, rendendolo accessibile anche a chi ha un budget risicato. Di recente Apple ha presentato anche una variante aggiornata di Mac Mini, sostituendo il SoC con il nuovo M2. Sebbene le prestazioni siano maggiori, il prezzo di accesso al piccolo di casa Apple non è aumentato molto, si trova in offerta su Amazon a 599€.

Mac Mini M2 Pro: Il piccolo gigante

Il Mac Mini M2 Pro rappresenta un salto significativo nelle prestazioni rispetto al Mac Mini M1. Dotato del nuovo chip M2 Pro di Apple, questo modello vanta un processore a 12 core e 19 core GPU, offrendo una potenza di calcolo notevole per i carichi di lavoro più esigenti.

Sebbene sia più costoso del Mac Mini M1, il Mac Mini M2 Pro offre prestazioni superiori per gli utenti professionali. È ideale per l’elaborazione grafica, il montaggio video, l’ingegneria del software e altre attività che richiedono una potenza di elaborazione elevata.

Come il modello M1, il Mac Mini M2 Pro offre un’ampia selezione di porte. Tuttavia, non viene fornito con un monitor, una tastiera o un mouse, quindi dovrete considerare questi costi aggiuntivi quando si valuta il prezzo complessivo.

Oggi il Mac Mini M1 si trova su Amazon a circa 1570€, un prezzo interessante per i professionisti e i creativi che cercano un Mac estremamente potente in un design super compatto.

iMac: L’esperienza desktop all-in-one

L’iMac rappresenta l’esperienza desktop all-in-one di Apple. A differenza dei modelli Mac Mini, l’iMac include un display ad alta risoluzione, una telecamera integrata per le chiamate FaceTime, e una tastiera e un mouse wireless. Questo lo rende un’opzione conveniente per chi cerca un setup pulito e minimale.

Sebbene l’iMac non sia stato aggiornato con il chip M2, il chip M1 offre ancora prestazioni solide per l’uso quotidiano. Tuttavia, oggi è possibile trovare l’iMac da 24 pollici in offerta su Amazon a 1.289€, con un risparmio davvero interessante rispetto al prezzo di listino.

Quale Mac scegliere?

La scelta tra Mac Mini M1, Mac Mini M2 Pro e iMac dipenderà dalle vostre esigenze specifiche.

Se cercate un punto di ingresso economico nel mondo Apple e non avete bisogno di prestazioni ottime, il Mac Mini è un’ottima scelta, sia in versione M1 che con il nuovo chip M2. Se invece avete bisogno di prestazioni professionali e avete un budget decisamente più elevato, il Mac Mini M2 Pro rappresenta la scelta ideale.

D’altro canto, se preferite un setup pulito e minimale e non avete bisogno di prestazioni molto elevate, l’iMac offre un’ottima soluzione all-in-one. Oltre ad essere un dispositivo già dotato di display integrato, l’iMac arriva con tastiera e mouse inclusi in confezione, quindi una volta acquistato non si ha bisogno di acquistare nient’altro e si è già pronti a lavorare.

In ogni caso, sia i Mac Mini che l’iMac offrono un’esperienza utente di alta qualità, prestazioni affidabili e l’ecosistema unico di Apple, rendendoli entrambi ottime scelte per il vostro prossimo desktop.

