iPhone 12, acquisto a rate senza busta paga né finanziamento

Giacomo Martiradonna,

Dimenticate burocrazia, lunghe attese e tempi di approvazione. Se iPhone 12, iPhone 12 Pro o iPhone 12 mini vi servono ora e non vi va di immobilizzare subito tutto il capitale, potete sfruttare la rateizzazione a tasso zero di Amazon. In due clic e 24 ore potete ricevere lo smartphone che desiderate senza busta paga né finanziamento, anche con carte ricaricabili. Il tutto ai prezzi super-competitivi del colosso dell’e-commerce.

Leggi anche:

Rateizzazione Amazon: Come Funziona

La procedura di rateizzazione Amazon è molto snella, e permette di ripartire l’addebito su 5 mesi anziché in un’unica soluzione, senza interessi né oneri finanziari. E poiché è un’opzione offerta direttamente dalla società, non richiede scartoffie supplementari né rogne di altro tipo. Basta letteralmente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto, e il gioco è fatto.

I requisiti per aderire sono ragionevoli:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali complessivamente attivi; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere. Tutto qua, e per i pagamenti vanno benissimo anche le carte ricaricabili e la PostePay.

iPhone 12 a Rate su Amazon

Qui di seguito i prezzi aggiornati du iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone Pro e iPhone 12 Pro Max da acquistare a rate. Ricordate di spuntare la voce “5 rate mensili da Amazon” prima di mettere il prodotto nel carrello.

Acquista su Amazon

iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 230,98€

Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Oro a 1.189€5 rate mensili di Amazon da 229,80€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 261,80€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 251,80€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 249,80€

Apple iPhone 12 Pro (256GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 251,80€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 307,80€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 307,80€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 307,80€

Apple iPhone 12 Pro (512GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 307,80€

Il Non Plus Ultra iPhone 12 Pro (512GB) - Argento A14 Bionic, Fotocamere Pro 12MP con zoom ottico 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision 1.539,00 € su Amazon

iPhone 12 Pro Max:

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 307,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 249,80€

iPhone 12 Pro Max (128GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 257,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 257,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 271,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 281,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 281,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (256GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 270,40€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Argento a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – blu Pacifico a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Grafite a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 Pro Max (512GB) – Oro a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

iPhone 12 mini:

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 327,80€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 162,40€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 162€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 151,80€

Apple iPhone 12 mini (64GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 162,00€

Super Offerta! iPhone 12 mini (64GB) - Nero Display Super Retina XDR da 5,4", 5G, A14 Bionic, fotocamera 12MP con Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. 749,00 € su Amazon 839,00 € risparmi 90 €

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 172,00€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 172,00€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 155,80€

Apple iPhone 12 mini (128GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 171,87€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Rosso a 5 rate mensili di Amazon da 191,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 195,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Bianco a 5 rate mensili di Amazon da 191,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Nero a 5 rate mensili di Amazon da 191,80€

Apple iPhone 12 mini (256GB) – Verde a 5 rate mensili di Amazon da 201,80€

iPhone 12:

Apple iPhone 12 (64GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 169,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 171,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 171,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 171,80€

Apple iPhone 12 (64GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 171,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 189,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 191,60€

Apple iPhone 12 (128GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (128GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 179,80€

Apple iPhone 12 (256GB) – colore azzurro a 5 rate mensili di Amazon da 220,20€

Apple iPhone 12 (256GB) – bianco a 5 rate mensili di Amazon da 220,20€

Apple iPhone 12 (256GB) – nero a 5 rate mensili di Amazon da 220,20€

Apple iPhone 12 (256GB) – rosso a 5 rate mensili di Amazon da 218,00€

Apple iPhone 12 (256GB) – verde a 5 rate mensili di Amazon da 219,40€

Memoria al Massimo iPhone 12 (256GB) - Verde A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e video HDR a 4K in Dolby Vision. 1.109,00 € su Amazon