AirPods Pro 2 e iPhone SE: lancio a aprile 2021

Giacomo Martiradonna,

Fonti molto affidabili provenenti dal Giappone confermano quello che anticipavamo solo pochi giorni fa. Apple ha intenzione di lanciare la seconda generazione di AirPods Pro e il nuovo iPhone SE. Arriveranno entrambi ad aprile di quest’anno.

La fonte è come al solito la catena di produzione cinese; e dati i ritmi a cui sferragliano gli impianti, è praticamente certo che un lancio avverrà nelle prossime settimane. Insomma, ci aspettiamo un comunicato già nelle prossime settimane.

AirPods Pro 2

Stando alle indiscrezioni di questi mesi, i nuovi AirPods Pro e il case di ricarica avranno un design lievemente rivisto. A fronte di uno spessore invariato di 21mm, l’astuccio avrà un’altezza di soli 46mm e una profondità di 54mm, contro i 45.2mm e i 60.6mm della versione attuale; ciò conferirà al case un aspetto più compatto e schiacciato.

Per quanto concerne gli auricolari veri e propri, invece, gli steli dovrebbero accorciarsi o addirittura sparire del tutto, ma non è del tutto chiaro come Apple intenda raggiungere questo design.

Per saperne di più, dare un’occhiata alle immagini della Gallery, e conoscere in anteprima i prezzi di AirPods Pro 3, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento.

iPhone SE 3

Come da tradizione, lo smartphone mignon di Cupertino segue tempistiche di sviluppo e rilascio slegate dal ciclo di prodotto di iPhone di settembre. E infatti, iPhone SE di terza generazione dovrebbe arrivare ad aprile assieme ad AirPods Pro 2, forse con un display lievemente più ampio rispetto ai 4.7 pollici cui eravamo abituati: si vocifera di 5.5 o addirittura 6.1 pollici.

Magari -va’ a sapere- sarà solo un iPhone SE Plus che affiancherà la generazione precedente, con caratteristiche e processore identici o molto simili. Su questo tuttavia i rumors sono rari e discordanti.

