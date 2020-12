AirPods Max, ora in versione d’oro a 88.000€

Giacomo Martiradonna,

Domanda. Come fare a rendere ancora più sfacciatamente costoso un paio di cuffie che già parte da ben 629€? La risposta a questa domanda si chiama AirPods Max Gold, ed è commercializzata a ben 108.000$, pari a 88.000€.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore da Caviar, un produttore russo di oggetti d’alta moda di cui abbiamo già parlato in passato e che si è specializzato nel modding dei dispoitivi high-tech con materiali rari e dispendiosi. In pratica, hanno preso delle AirPods Max e le hanno modificate placcando oro la coppa degli auricolari e rivestendo l’arco in pelle di coccodrillo.

Esistono in due versioni, nera o bianca, e costano come un appartamentino fuori città. Progettate per essere (sic!) “eleganti, e enfatizzare lo status del proprietario e il suo gusto impeccabile”, “è impossibile volgere lo sguardo altrove dopo aver adocchiato questo innovativo e splendido dispositivo creato per quelli che sanno apprezzare la propria unicità e vogliono essere sempre al top” spiegano da Caviar (da leggersi tutto d’un fiato con la voce di Crozza che imita Briatore).

E se il prezzo vi sembra oltraggioso, niente paura. Si può risparmiare e spendere la metà optando per gli AirPods Pro in oro da 55.000€; o in alternativa quelli con custodia rivestita in pelle da soli 1.450€. Gli AirPods lisci neppure li mettono nel catalogo, figuriamoci.

Infine, sempre per restare in tema di buon gusto e minimalismo, sappiate che Caviar vende perfino iPhone 12 Pro con incastonato un pezzetto del girocollo nero indossato da Steve Jobs; è la macabra reliquia che si vede nel logo Apple del telefono qui sotto. Prezzo di partenza 9.140$ per la variante da 128GB.