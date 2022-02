Evento Apple 8 marzo: tutto quel che sappiamo su iPhone SE 5G

All’Evento Speciale Apple dell’8 marzo 2022, Apple lancerà sicuramente una nuova generazione di iPhone SE. Sarà la prima col 5G.

Dell’Evento Apple dell’8 marzo conosciamo abbastanza per poter affermare con ragionevole margine di dubbio che costituirà il palco di lancio dell’iPhone SE con 5G. Ecco cosa sappiamo del nuovo smartphone Apple in arrivo tra un mesetto.

È dall’anno scorso che se ne parla, e il momenti clou è finalmente giunto. I database dell’Eurasian Economic Commission ci avevano già dato l’imbeccata, rivelando in anteprima l’arrivo di 3 nuovi modelli di iPhone (nome in codice A2595, A2783, e A2784).

Gli analisti vaticinano da tempo di un debutto dei nuovi iPhone SE di terza generazione in primavera, e comunque entro aprile-maggio. E oramai lo abbiamo persino visto dal vivo, grazie alle immagini mostrate da Gurman nei giorni scorsi. È dunque con cognizione di causa che possiamo affermare quanto segue.

Dal punto di vista del design, e al netto di sorprese last minute, il dispositivo sarà caratterizzato da cornici spesse, , scocca posteriore in vetro, fotocamera posteriore singola, display LCD da 4.7 pollici 750p; non è chiaro se ci sarà un anacronistico tasto Home con Touch ID o se il sensore verrà integrato nel pulsante di accensione come su iPad.

La vera novità tuttavia sarà costituita dal processore A15 Bionic e soprattutto dal supporto al 5G; non mmWave, la porzione del protocollo che raggiunge le prestazioni massime teoriche del protocollo 5G, ma solo la Sub-6 GHz, più lenta e meno performante. Infine sarà distribuito in 3 tagli di memoria, probabilmente 64GB, 128GB e 256GB.

Accantonati definitivamente dunque i piani di vedere un dispositivo un po’ più futuristico e innovativo; tant’è che i piani per la fotocamera frontale Hole-Punch, come quella che arriverà su iPhone 14, sono stati rimandati direttamente al 2023-2024, con iPhone SE di quarta generazione.

L’Evento Speciale Apple si terrà l’8 marzo, quando in Italia sarà sera; e sarà completamente virtuale e pre-registrato per via delle restrizioni sanitarie..