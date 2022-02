iPhone SE 5G: le immagini in anteprima del nuovo modello

Sul Web hanno fatto capolino le prime immagini della prossima generazione di iPhone SE in arrivo a in primavera. Ecco cosa svelano.

Jon Prosser, uno dei canarini più affidabili del mondo Apple, ha pubblicato su YouTube un video in cui si vedono le prime foto della prossima generazione di iPhone SE, quello che qualcuno ha ribattezzato anche iPhone SE 3, iPhone SE 2022 o iPhone SE 5G. Dopo tanti rendering e stampe 3D, è la prima volta che vediamo immagini reali del prodotto.

Sappiamo che la prossima generazione di iPhone SE sarà molto simile a quella attuale, almeno a livello di design. Includerà un display da 4.7″ a 750p, lo stesso identico form factor e una fotocamera posteriore singola, ma in compenso sfoggerà un potente processore A15 Bionic e soprattutto il supporto al 5G; non mmWave, la porzione del protocollo che davvero sprigiona tutta la potenza del 5G, ma solo la versione più lenta del Sub-6 GHz. E sarà distribuito in 3 tagli di memoria.

Secondo alcuni rumors, doveva integrare una fotocamera frontale a foro, come quella che arriverà su iPhone 14, ma a questo punto possiamo escludere la possibilità. Nelle immagini che Prosser mostra, infatti, la cornice appare spessa esattamente come nei vecchi modelli, dunque niente Hole-Punch.

Anzi, a onor del vero la somiglianza col predecessore è francamente innegabile, il che spiega anche per quale motivo Prosser abbia deciso di evitare di pubblicare la foto su Twitter o su FrontPageTech; tra l’altro, oscura anche le informazioni che confermerebbero la veridicità delle immagini, ma è un lusso che si può permettere data la credibilità di cui gode.

Il nuovo iPhone SE verrà presentato tra aprile e maggio; un redesign importante arriverà, ma se ne riparla almeno nel 2023 o 2024. Qui di seguito trovi la puntata completa del podcast Genius Bar in cui, tra le altre cose, Prosser mostra iPhone SE 3 di sfuggita al minuto 45:43.