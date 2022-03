Il nuovo iPhone SE dovrebbe arrivare sul mercato il 10 marzo: il condizionale è d’obbligo visto quanto sta succedendo in Ucraina.

Nonostante il 1° marzo Apple non abbia “consegnato” gli inviti alla stampa per il suo primo evento dell’anno, i piani in agenda dell’azienda di Cupertino potrebbero non essere cambiati. Nei prossimi giorni – evento o meno – il tanto vociferato iPhone SE di terza generazione potrebbe debuttare sul mercato.

Su Amazon Japan è apparso un oggetto in vendita che ha subito attirato l’attenzione: si tratta di una pellicola in vetro a marchio Belkin per iPhone SE 3. Il link allegato rimanda allo store ufficiale dell’azienda, una conferma importante sull’attendibilità del prodotto.

L’immagine e la descrizione dell’annuncio confermano il design dello smartphone, o quantomeno della sua parte frontale. Stesso display da 4,7″ di iPhone SE di seconda generazione (ma anche di iPhone 8 e altri modelli precedenti).

Le pellicola – in vendita dal 28 febbraio – “non è attualmente disponibile”, ma lo diventerà in data 10 marzo 2022. Ciò significa che iPhone SE 5G sarà acquistabile proprio dal 10 marzo, ovvero a due giorni di distanza dal primo evento Apple dell’anno. Sì può dunque segnare la data sul calendario? Per il momento, meglio attendere.

Apple negli ultimi giorni ha spostato (quasi) tutta la sua attenzione sul conflitto in Ucraina. L’azienda di Cupertino ha annunciato importanti provvedimenti a seguito dell’invasione dell’esercito russo, come aiuti umanitari, donazioni e – soprattutto – la sospensione della vendita dei suoi prodotti nel paese governato da Vladimir Putin.

Il clima bellico potrebbe aver spinto Tim Cook a posticipare (o addirittura cancellare) l’evento – secondo affidabili insider – programmato per l’8 marzo. Per l’aggiornamento del listino il discorso è invece diverso, Apple ha già lanciato nuovi device (non di punta, certo) senza mostrarli ad un evento mediatico e potrebbe ripetersi.