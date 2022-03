Guerra in Ucraina: Apple annuncia importanti provvedimenti, tra cui la sospensione della vendita dei suoi prodotti in Russia.

La speranza di tutti è che la situazione in Ucraina migliori quanto prima. Da giorni ormai, da quando è ufficialmente iniziata l’invasione dell’esercito russo su ordine di Vladimir Putin, si alternano notizie di attacchi, bombardamenti, sanzioni dalla parte dell’Unione Europea, prese di posizione di associazioni sportive, di aziende tech e non solo, di incontri in Bielorussia per trovare un accordo tra Ucraina e Russia. Poche ore fa, anche Apple si è mossa.

Dopo il tweet di Tim Cook, CEO dell’azienda di Cupertino, con il quale è stata manifestata vicinanza al popolo ucraino (con l’annuncio di aiuti umanitari), è arrivata la decisione di sospendere in Russia la vendita di tutti prodotti a marchio Apple. Oggi, se si prova ad effettuare un acquisto dallo store russo si ottiene in risposta un avviso che informa il cliente che “la spedizione non è attualmente disponibile”. (NB: la versione russa di Apple Store Online è ancora raggiungibile, ma non è possibile portare a termine acquisti).

Tale decisione fa seguito all’appello degli scorso giorni del Vice Ministro dell’Ucraina Mykhalio Fedorov, che ha chiesto ad Apple di interrompere la vendita dei suoi device e di bloccare l’accesso ad App Store in Russia. Il colosso californiano ha inoltre disabilitato in Ucraina le informazioni in diretta sul traffico e sugli incidenti in Mappe, come misura di sicurezza per i locali.

I provvedimenti però non si fermano qui. Come spiegato nel comunicato, il servizio Apple Pay è stato limitato e le applicazioni RT News e Sputnik News, vicine al governo di Putin, non sono più scaricabili al di fuori della Russia.

Siamo profondamente preoccupati per l’invasione russa dell’Ucraina e siamo vicini a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questa violenza. Stiamo dando pieno appoggio agli sforzi umanitari, fornendo aiuto per la crisi dei rifugiati ora in corso e facendo tutto il possibile per i nostri team nella regione. Abbiamo preso alcuni provvedimenti in risposta all’invasione. Abbiamo sospeso tutte le vendite di prodotti in Russia. La scorsa settimana abbiamo interrotto tutti export nel nostro canale di vendita nel paese. Apple Pay ed altri servizi sono stati limitati. RT News e Sputnik non più disponibili per il download da App Store al di fuori della Russia. E abbiamo disabilitato in Ucraina le informazioni live su traffico e incidenti in Mappe, come misura di sicurezza e precauzione per i cittadini ucraini. Continueremo a valutare la situazione e siamo in costante comunicazione con gli organi competenti circa le azioni che stiamo intraprendendo. Ci uniamo a tutti coloro che nel mondo chiedono la pace.

La lettera di Tim Cook ai dipendenti Apple