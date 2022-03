Evento Peek Performance: ecco come guardare l’animazione AR

All’interno dell’invito all’Evento Peek Performance, Apple ha nascosto un’animazione segreta in Realtà Aumentata. Ecco come visualizzarla.

All’interno dell’invito all’Evento Apple Peek Performance dedicato ad iPhone SE 2022 e tutto il resto , Apple ha nascosto un’animazione segreta in Realtà Aumentata. Ecco come visualizzarla, e cosa significa.

L’invito mostra una specie di tunnel luminoso al neon a forma di logo Apple, con una serie scie colorate in giallo, arancio, rosso, rosa e viola e una musica di sottofondo. Come sempre, si può decidere di sovrapporre l’animazione sul mondo reale attraverso la telecamera, oppure di guardare l’oggetto da solo.

Attivare l’Animazione Segreta

Per visualizzare l’animazione, è sufficiente aprire da iPhone e iPad la pagina ufficiale dell’evento da iPhone o iPad; poi basta toccare il logo Apple posto in cima, e il visore ARKit verrà lanciato automaticamente. Il logo inizierà ad illuminarsi, mentre un coro di voci parte in sottofondo; poi, arriveranno i riverberi colorati.

Per qualcuno, quelle sono le tonalità dei nuovi Mac, perché tra in prodotti in arrivo ci sono anche i MacBook Air colorati. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti, su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

