iPhone 15 Pro Max: PREZZO DISTRUTTO dallo sconto Amazon

L’iPhone 15 Pro Max si distingue per il suo design robusto e leggero in titanio, con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield, che lo rende più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone. È inoltre a prova di schizzi, gocce e polvere.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion offre prestazioni grafiche al top, con un refresh rate fino a 120Hz e la Dynamic Island che mostra avvisi e attività in tempo reale. Grazie al display always-on, la schermata di blocco è sempre visibile senza doverla toccare. Il chip A17 Pro offre prestazioni grafiche immersive e un’efficienza energetica ottimale.

Il potente sistema di fotocamere Pro offre sette obiettivi professionali, tra cui la fotocamera principale da 48MP e il teleobiettivo 5x, per scattare foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti anche da lontano.

Il tasto Azione personalizzabile ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Le connessioni da Pro includono il connettore USB-C per un caricamento rapido e compatibilità con il Mac e l’iPad, oltre al Wi-Fi 6E per download fino a due volte più veloci. Le funzioni di sicurezza includono SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, che consente a iPhone di chiamare aiuto in caso di grave incidente d’auto.