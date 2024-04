iPhone 15: il prezzo del top di gamma di Apple cala di 100€ su Amazon

L’iPhone 15 porta l’esperienza utente a un livello superiore con la sua Dynamic Island, che consente di visualizzare notifiche e attività in tempo reale. Il suo design innovativo combina vetro a infusione di colore e alluminio, garantendo resistenza agli schizzi, alle cadute e alla polvere. La parte anteriore in Ceramic Shield offre una resistenza senza pari, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ assicura una luminosità fino a due volte superiore rispetto al modello precedente.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini ad altissima risoluzione, garantendo dettagli incredibili e colori intensi. Grazie al ritratto di nuova generazione, è possibile ottenere ritratti ancora più dettagliati e personalizzati, con la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto.

Al cuore dell’iPhone 15 c’è il potente chip A16 Bionic, che offre prestazioni ultraveloci per funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità “Isolamento vocale” per chiamate più chiare. Questo chip è anche incredibilmente efficiente, garantendo una durata della batteria che dura tutto il giorno.

La connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il Mac, l’iPad e l’iPhone 15, offrendo una maggiore praticità. Inoltre, grazie alle funzioni di sicurezza avanzate come l’SOS emergenze via satellite e il rilevamento incidenti, l’iPhone 15 si conferma come un compagno affidabile in ogni situazione, garantendo la sicurezza degli utenti in caso di emergenza.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 9% su iPhone 15 che viene venduto al costo finale di 1009€.