Evento Apple 8 marzo: oggi arriva la conferma ufficiale

È da settimane che si parla di di un Evento Apple dell’8 marzo; e se i rumors ci hanno visto giusto, oggi è il giorno in cui il keynote verrà ufficializzato e partiranno gli inviti alla stampa.

La notizia era trapelata all’inizio del mese scorso, quando Gurman ha anticipato “la più ampia gamma di nuovi prodotti della storia di Apple.” E visto che di solito Cupertino dirama gli inviti una settimana prima degli eventi, oggi è il giorno in cui i rumors dovrebbero ammantarsi di realtà.

L’evento speciale costituirà l’occasione per lanciare un gran numero di novità, incluso iPhone SE col 5G (con design simile all’attuale generazione, display da 4.7″ e Touch ID nel pulsante Home), iPad Air con design simile all’attuale iPad mini, iPad entry level con 5G e chip A14, e soprattutto i Mac M2.

Non sappiamo con precisione di quali modelli si tratti, ma dovessi scegliere, punteremmo le fiches sul MacBook Air colorati con design squadrato, Notch come i Pro, MagSafe di terza generazione, porte Thunderbolt/USB-C extra, fotocamera 1080p e chip di classe M2 in sostituzione degli M1 (cui seguiranno M1 Pro, M2 Pro o M2 Max e M2 Max e così via in futuro). Il nuovo modello andrà a occupare la fascia entry level da 1.159€; se tuttavia l’M1 continuerà ad esistere come opzione a basso costo, allora il prezzo di quest’ultimo verrà abbassato probabilmente attorno ai 999€ tutto incluso.

L’elenco dei prodotti attesi, comunque, non finisce qui. Per saperne di più, ti rimandiamo ai nostri post di approfondimento sull’argomento:

L’evento ovviamente sarà esclusivamente digitale e pre-registrato, senza presenza fisica per via della pandemia. E sarà la vetrina di lancio delle versioni definitive di iOS 15.4 e iPadOS 15.4.