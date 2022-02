Gli sviluppatori registrati al Developer Program di Apple possono scaricare la nuova beta di iOS 15.4 e iPadOS 15.4. Si tratta della quarta release, ed è stata diffusa dall’azienda di Cupertino a distanza di una settimana dalla terza. Ci sono novità? Scopriamolo.

Apple ha di recente annunciato una serie di importanti update per il suo AirTag, dispositivo troppo spesso associato ad attività illegali come stalking e furti. Ebbene, una volta installata la nuova beta di iOS, l’app di sistema Dov’è mostra il seguente avviso:

Puoi localizzare questo oggetto tramite il network Dov’è. L’utilizzo di questo accessorio per tracciare le persone senza il loro consenso è un crimine in molti paesi del mondo. Questo accessorio è realizzato per poter essere individuato dalle vittime e consentire alle forze dell’ordine di richiedere informazioni sull’identità del suo proprietario.