Gli AirTag troppo spesso vengono utilizzati per furti o tracciamenti indesiderati, Apple lo sa e annuncia importanti novità per il tracker.

Pur essendo stati realizzati per uno scopo ben preciso, ovvero aiutare gli utenti a ritrovare oggetti personali smarriti come chiavi e portafogli sfruttando il network Dov’è, gli AirTags sono purtroppo accostabili anche ad attività illegali, principalmente stalking e furti. Le denunce non sono fortunatamente all’ordine del giorno, ma il pericolo c’è e lo ha ammesso anche Apple tramite la pagina di supporto del suo sito web.

Alle denunce di tracciamenti indesiderati ha fatto seguito anche una proposta di legge nello stato della Pennsylvania per punire tali reati affidandosi al Codice Penale. Seppur lentamente, la situazione sta prendendo una brutta piega e l’azienda di Cupertino deve correre ai ripari. E l’annuncio dell’ultima ora riguardante nuove funzionalità va proprio in questa direzione.

Innanzitutto, con un prossimo aggiornamento software apparirà un importante avviso sull’iPhone del proprietario di uno o più AirTag al momento della prima configurazione. Così facendo, il colosso californiano ribadisce il concetto che l’utilizzo del tracker per pedinare le persone è un crimine.

AirTag è collegato al tuo ID Apple. AirTag è pensato per ritrovare i propri effetti personali, il suo utilizzo per seguire gli spostamenti delle persone senza il loro consenso è un crimine in molte parti del mondo. Il dispositivo è progettato per essere rilevato dalle vittime e le forze dell’ordine possono richiedere informazioni identificative del proprietario.

In aggiunta, Apple ha arricchito con maggiori dettagli il documento di supporto “Cosa fare se ricevi un avviso che indica un AirTag o un accessorio della rete Dov’è rilevato con te” e ha comunicato l’imminente implementazione delle seguenti novità: