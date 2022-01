iMac Pro, AirPods Pro 2 e le altre novità Apple in arrivo a primavera 2022

Mark Gurman di Bloomberg non ha dubbi: quest’anno Apple lancerà di sicuro iMac Pro, AirPods Pro 2 e molte altre novità.

Tutto confermato, e da una delle voci più autorevoli in questo campo. Mark Gurman di Bloomberg si è sbottonato sui nuovi prodotti Apple in arrivo nel 2022, e non manca proprio nulla lista: da iMac Pro alla nuova generazione di AirPods Pro, ecco cosa ci aspetta questa primavera.

“La più ampia gamma di nuovi prodotti della storia di Apple” s’ha da fare. L’iPhone SE col 5G e chip più veloce, il nuovo iPad Air, e almeno un altro Mac con chip Apple arrivano a primavera, con un Evento Speciale Apple che si terrà tra marzo e aprile.

In particolare, iPhone SE erediterà un design molto simile all’attuale, ma con display da 4.7 pollici e Touch ID nel pulsante Home. iPad Air invece avrà feature simili all’iPad mini di sesta generazione, incluso chip A15 Bionic chip, fotocamera Ultra Grandangolare da 12 Megapixel con supporto a Center Stage support, supporto al 5G nella versione WiFi+Cellular e Flash True Tone Quad-LED.

Ma sarà la volta anche di un iMac Pro 27-30 pollici con chip M1 Pro e M1 Max molto più potenti un aspetto più serioso, caratterizzato da una palette di colori più scura. Dovrebbe arrivare anche un Mac mini con M1 Pro e M1 Max più in là nel corso dell’anno.

E novità arriveranno anche sul fronte degli accessori, con AirPods Pro 2. Sensori di temperatura e battito cardiaco, e forse addirittura livelli di traspirazione e sensori di movimento per il tracking fitness: i nuovi auricolari di punta di Cupertino avranno un design più schiacciato e una custodia completamente riprogettata (con speaker per individuare AirPods con Dov’è). Inoltre, il chip che gestisce le funzioni audio fornirà una Cancellazione del Rumore più efficiente e una durata della batteria più lunga, oltre ovviamente il supporto all’audio lossless di Apple Music. Qui trovi tutti i dettagli e le feature attese.

Per il resto, ci saranno: