Apple Watch SE, iPad e Mac: le novità Apple del 2022

Apple Watch SE, MacBook Air M2, tantissimi modelli di iPad e iPad Pro. Ecco tutte le novità Apple in arrivo nel 2022.

L’anno nuovo porterà in dote tantissime gioie per gli utenti della mela: nuovi modelli di Apple Watch, per esempio, ma anche nuovi processori, iPad e Mac. Ecco tutte le novità Apple per il 2022.

Nuovi Mac

Apple sta lavorando a 5 nuovi modelli di Mac per il 2022, inclusa una versione entry level più performante del MacBook Pro. La scaletta prevede:

iMac Pro di fascia alta con chip Apple da affiancare agli iMac 24″

Aggiornamento della linea MacBook Air con chip M2 e nuovo design

Aggiornamento dei Mac mini

Nuova versione del MacBook Pro entry-level

Nuovi Mac Pro disponibili in due versioni, una delle quali avrà un case molto compatto. I nuovi Mac Pro avranno chip Apple ad alte e altissime prestazioni con 20 o 40 core (6/32 ad alte prestazioni e 4/8 ad alta efficienza).

Apple Watch

Oltre ad Apple Watch Series 8, che però arriverà in un secondo momento, Apple ha in programma di lanciare anche dei nuovi ‌Apple Watch SE‌. L’ultima versione disponibile risale a settembre 2020, e pertanto non possiede le feature avanzate degli ultimi modelli come display sempre attivo, sensore di ossigenazione sanguigna e funzionalità ECG.

Nuovi iPad

Per l’anno che arriverà, Apple ha in programma diverse novità sul fronte dei tablet; in particolare parliamo di nuovi iPad entry-level, ma anche iPad Air e iPad Pro. Nel dettaglio, ecco tutto quello che sappiamo:

iPad Pro: Nuovo design, ricarica wireless e nuovo processore più performante.

Nuovo design, ricarica wireless e nuovo processore più performante. iPad Entry Level: Non esistono rumors che anticipano le feature in arrivo. Di solito comunque l’evoluzione di prodotto è sempre moderata; per esempio, l’ultima volta, è stato incluso il chip A13, il True Tone e la fotocamera ultra grandangolare da 12MP con Center Stage per le videochiamate. Dopotutto, è e resta un dispositivo low-cost, ma c’è una possibilità che sfoggi un design più sottile, simile ad iPad Air.

Non esistono rumors che anticipano le feature in arrivo. Di solito comunque l’evoluzione di prodotto è sempre moderata; per esempio, l’ultima volta, è stato incluso il chip A13, il True Tone e la fotocamera ultra grandangolare da 12MP con Center Stage per le videochiamate. Dopotutto, è e resta un dispositivo low-cost, ma c’è una possibilità che sfoggi un design più sottile, simile ad iPad Air. iPad Air: I rumors sono pochi e da prendere con le pinze; si vocifera però di nuovi modelli con display OLED Samsung (ma, date le difficoltà della pandemia, non ci sorprenderebbe se Apple decidesse di scegliere i vecchi LCD). Più ovviamente chip A15 Bionic o superiore, connettività 5G e supporto a Center Stage.

iPhone

Oltre all’immancabile iPhone 14 di settembre (che sfoggerà fotocamera hole-punch, design a grattugia, Touch ID o Face ID nel display e fino a 2TB di archiviazione), Apple sta lavorando anche al nuovo iPhone SE con connettività 5G aggiornata, chip più potente e design simile a quello attuale. Fate clic qui per conoscerne feature e funzionalità; per i prezzi di iPhone SE 2022 invece vi rimandiamo al nostro post di approfondimento su iPhone SE e iPhone SS Plus.

Altre Novità

Mistero sulle altre novità; qualcosa potrebbe muoversi sul fronte Apple Glasses, ma di sicuro dovrebbero far capolino gli AirPods Pro con design senza stelo e nuovo chip wireless. Aggiorneremo il post non appena ci saranno altre notizie: restate sintonizzati.