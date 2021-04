iMac M1 24″: disponibile anche a rate su Amazon

Giacomo Martiradonna,

A partire dalle 14.00 circa di oggi 30 aprile, i nuovi iMac M1 24 pollici presentati all’Evento Apple Spring Loaded sono ufficialmente ordinabili su Amazon, anche con rateo a tasso 0 o finanziaria. Prezzi a partire da 299,80€ al mese tutto incluso e consegna dal 21 maggio.

iMac M1 su Amazon

I modelli disponibili sono due. L’iMac M1 da 1.499€ ha CPU 8‑core, GPU 7‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con due porte Thunderbolt/USB 4. Include Magic Keyboard coordinata senza Touch ID. Colori disponibili: Blu, Verde Rosa e Argento.

Acquista iMac M1 24″ a 1.499€ o cinque rate da 299,80€ al mese a tasso zero

L’iMac M1 da 1.719€ invece ha CPU 8‑core, GPU 8‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con quattro porte Thunderbolt/USB 4 e porta Gigabit Ethernet nell’alimentatore. Include nella confezione la Magic Keyboard con Touch ID. Colori disponibili: Blu, Verde, Rosa, Argento, Giallo, Arancione e Viola.

Acquista iMac M1 24″ a 1.7919€ o cinque rate da 343,80€ al mese a tasso zero

Per il taglio di archiviazione da 512GB, e per le opzioni à la carte (come adattatore VESA, software professionale, Magic Keyboard con Touch ID per il modello base, etc.), l’unica alternativa è passando per gli Apple Store fisici o online, però a prezzo pieno e senza rateo.

Rateo Amazon Tasso Zero: Come funziona

Il Rateo Amazon a tasso Zero permette di acquistare prodotti nuovi o ricondizionati certificati con un’opzione di acquisto a “5 rate mensili di Amazon” o “12 rate mensili di Amazon” a tasso zero reale (l’addebito viene ripartito direttamente da Amazon, senza intermediari né finanziarie) e si applica solo ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it.

👉🏼Non tutti gli utenti possono godere di questa opzione d’acquisto. Dipende strettamente dalle politiche di Amazon. Per utilizzare questo metodo di pagamento l’account deve rispettare alcuni requisiti necessari ma non sufficienti tra cui:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

Buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Quando l’opzione di pagamento rateale è disponibile, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare il Mac nel carrello. Dopodiché, in modo del tutto automatico e trasparente, l’addebito -decisamente più morbido- verrà effettuato una volta al mese.

Rateo Cofidis Amazon: Come Funziona

Nei casi in cui l’opzione di rateo Amazon non fosse disponibile, c’è la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis che tuttavia, a seconda del momento o delle promozioni disponibili, può includere interessi o altri oneri finanziari.

CreditLine è una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente. Per usufruire di questa opzione di pagamento, basta seguire questi passaggi al momento dell’acquisto:

Aggiungete i prodotti idonei al carrello, per un importo totale compreso tra 100€ e 1500€ massimo. Durante il processo di acquisto, selezionate CreditLine come metodo di pagamento. Verrete indirizzati al sito di Cofidis dove dovrete la domanda di apertura di CreditLine inserendo tutti i dati richiesti; la conferma è immediata. Una volta ricevuta l’approvazione da Cofidis, l’importo dovuto sarà addebitato da Cofidis sul vostro conto corrente nel numero di rate mensili prescelto (da 5, 12 o 24).

Esistono delle limitazioni. CreditLine non è disponibile per ordini che contengono Buoni Regalo Amazon.it, prodotti digitali o alimentari, la maggior parte dei prodotti in prevendita, prodotti fuori stock o abbonamenti come Amazon Prime.