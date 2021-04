Evento Apple il 20 aprile: arrivano AirTags e iPad 11″

Giacomo Martiradonna,

Alla fine le indiscrezioni dalla Cina si sono rivelate una falsa pista (o forse, la pandemia ha costretto qualcuno a posticipare). Fatto sta che ora è ufficiale: Cupertino ha intenzione di tenere un Evento Speciale a fine mese. Formalmente è tutto avvolto nel mistero, ma con ogni probabilità si parlerà dei nuovi iPad 11″ e forse perfino dei nuovi AirPods, ma soprattutto degli attesissimi AirTags.

Evento a Fine Mese

Da principio si era sparsa la voce che ci sarebbe stato un Evento Apple il 16 marzo; poi Bloomberg ha subito sedato gli animi, negando categoricamente. D’altro canto, innumerevoli rumors raccontano da mesi che Apple sia pronta per presentare le novità di inizio anno, e dunque in quest’ottica un keynote a fine marzo/inizio aprile (“inizio primavera” si leggeva tempo fa) è praticamente certo. E ora, finalmente, abbiamo le prove. Sul sito Apple compare

E se non fosse il 23, aggiungiamo noi, sarebbe con ogni probabilità il 30 marzo perché oramai i tempi -e i prodotti- sono maturi, e tra l’altro l’occasione è perfetta per dare visibilità all’entrata in vigore della Trasparenza sul Tracking e delle Etichette Privacy di iOS 14.5 . In ogni caso, è più probabile il 23 perché la medesima data è stata confermata subito dopo anche da Jon Prosser, altro affidabile leaker.

E ovviamente, per via della pandemia che ci costringe a casa, l’evento sarà completamente online come l’ultima volta.

Evento 20 aprile: Prodotti Attesi

iPad 11″

Per quanto concerne invece i prodotti sulla rampa di lancio, si parla di iPad con Display LED più ampio, Chip A13 Bionic, Scanner LiDAR, 4GB di RAM, design più sottile e leggero con Touch ID. E su questo non esistono praticamente più dubbi: date un’occhiata all’immagine qui sopra, condivisa da un utente in queste ore. Si tratta di una cover per iPhone 11″ (2021) individuata all’interno di Target, una catena di informatica consumer statunitense, e da quel che si vede ha le medesime dimensioni di iPad Air 2020 e iPad Pro 11″, ma una cornice molto più sottile rispetto a prima.

Il fatto che venga menzionato esplicitamente sulla confezione fa pensare ad un imminente aggiornamento della linea iPad, a cui immaginiamo seguirebbero pure altre novità.

AirTags e Tutto il Resto

All’iPad potrebbero aggiungersi anche i nuovi AirPods Pro con steli più corti e un aspetto più compatto e schiacciato. Ma soprattutto AirTags, il mitologico portachiavi smart di Apple di cui si parla da anni e che ora finalmente vedrà le luci della ribalta, rimandato forse per dare il tempo agli ingegneri di mettere a punto tutte le feature di privacy e sicurezza necessarie. Chi volesse provare l’ebrezza di provare il sistema di configurazione di un AirTag può farlo adesso, sul proprio iPhone, seguendo la guida che abbiamo pubblicato non molto tempo fa.

Appuntamento dunque su queste pagine per il consueto Live di Melablog. Segnatevi ora e data: 20 aprile, alle 19.00 ora italiana.

